Milan – Retroscena spaventoso nello spogliatoio: “Intervenuti in quattro per dividerli”

Il racconto di una rissa nello spogliatoio del Milan tra due calciatori simbolo della squadra ha scosso tutto l’ambiente rossonero: ecco tutta la verità sull’accaduto.

Dopo la vittoria in casa contro l’Empoli il Milan di Pioli si è stabilito saldamente al primo posto della classifica di Serie A.

Napoli e Inter permettendo, i tifosi rossoneri iniziano già a sognare uno scudetto che manca dalla stagione 2010/2011, in cui i rossoneri riuscirono a vincere il tricolore proprio con Zlatan Ibrahimovic alla guida, che quell’anno vinse il titolo di capocannoniere con la bellezza di 28 gol, davanti all’interista Diego Milito con 24 reti e alla coppia formata da Totò Di Natale ed Edinson Cavani a quota 23.

Quello scudetto, insieme alla supercoppa Italiana vinta dal Milan nel 2012 nella finale contro l’Inter, rimangono gli unici titoli della carriera rossonera di Zlatan Ibrahimovic, che da quando è tornato a vestire la maglia rossonera ha subito molti infortuni che ne hanno decimato le presenze in campo.

Come lui stesso ha ammesso in un’intervista, si ritirerà quando sarà riuscito a portare un altro trofeo alla Milano rossonera, e quest’anno gli obiettivi scudetto e Coppa Italia sono ancora alla portata.

L’ambiente milanista rischia però di restare turbato dalle voci di una rissa che si è scatenata all’interno dello spogliatoio, che ha coinvolto proprio l’attaccante svedese.

Ecco tutta la verità sull’accaduto

Si deve tornare però indietro all’anno 2011, proprio durante la prima esperienza di Ibra con la maglia del Milan. Insieme a lui nello spogliatoio rossonero c’era anche un giocatore arrivato a titolo gratuito dallo Standard Liegi, lo statunitense di origine nigeriana Oguchi Onyewu.



Difensore centrale molto forte fisicamente e alto 193 centimetri, è stato al Milan dal 2009 al 2011, prima di trasferirsi agli olandesi del Twente in prestito, e ai portoghesi dello Sporting Lisbona a titolo definitivo.

È proprio con Onyewu che Ibra ha avuto un diverbio molto acceso. L’avvenimento è raccontato da un altro giocatore che vestiva la casacca rossonera nel 2011, Rodney Strasser, sierraleonese cresciuto nelle giovanili del club meneghino. “È stata una rissa clamorosa” racconta il centrocampista “c’erano questi due giganti di due metri che si prendevano a pugni, impossibili da spostare. Siamo dovuti intervenire in quattro per dividerli.”

Fortunatamente per il Milan il racconto è piuttosto datato, ma in ogni caso voci del genere rischiano di innervosire i protagonisti principali, e considerando che Ibra non sta vivendo fisicamente un momento facile, questo racconto potrebbe avere ripercussioni nervose sullo svedese, cosa che i tifosi rossoneri tutti si augurano non succeda.