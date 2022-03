Klopp, arriva l’attacco che nessuno si aspettava: la replica è durissima

Jurgen Klopp è stato duramente criticato per alcuni comportamenti poco professionali quando ancora non era considerato all’unanimità uno dei migliori allenatori del mondo. L’accusa mossa verso di lui ha scatenato molte polemiche che sono destinate a durare a lungo.

L’attuale allenatore del Liverpool, Jurgen Klopp, è da almeno un decennio nel novero dei tecnici più forti del mondo. La sua filosofia di gioco ha prima reso grande il Borussia Dortmund e poi riportato il Liverpool a essere stabilmente al top sia in Premier League che in Champions League.

Il calcio, come del resto il mondo, va sempre avanti ed è in continua evoluzione. Nell’ultimo decennio in particolare molti allenatori si sono affermati nell’elite del calcio mondiale per le loro filosofie di gioco al passo con i tempi.

Tra questi ci sono sicuramente Pep Guardiola con Barcellona, Bayern Monaco e ora Manchester City, Thomas Tuchel con Paris Saint-Germain e Chelsea e Jurgen Klopp con Borussia Dortmund e Liverpool. Quest’ultimo in particolare è stato capace di vincere quasi tutto sia alla guida dei tedeschi che degli inglesi con un gioco spumeggiante caratterizzato da intensità, corsa e qualità.

Il suo calcio è stato di ispirazione per molti tecnici che lo hanno preso come punto di riferimento per sviluppare la propria idea. C’è chi però ha ancora un conto in sospeso con l’attuale allenatore dei Reds, accusato di non aver mantenuto la parola in passato.

“Sto ancora aspettando una seconda telefonata”

La carriera di Klopp ha avuto i suoi frutti in termini di trofei vinti prima al Borussia Dortmund e poi al Liverpool, ma i primi passi mossi nel calcio professionistico sono stati al Mainz, che ha allenato per 269 partite dal 2001 al 2008. Durante quell’esperienza il tecnico tedesco, in cerca di un vice, aveva sondato il terreno con un allenatore che sta stregando la Serie A.

Si tratta di Alexander Blessin, connazionale di Klopp, che sta provando ad aiutare il Genoa a raggiungere una disperata salvezza. In otto partite l’allenatore tedesco ha ottenuto sette pareggi e un vittoria nell’ultimo turno contro il Torino, subendo solamente solamente due gol. Il suo stile di gioco, il suo rapporto con i calciatori e la sua esultanza con i tifosi ha ricordato a tutti proprio Klopp. Nel post partita dell’ultima giornata, alla domanda sull’allenatore del Liverpool, Blessin ha ricordato di quando fu contattato ai tempi del Mainz. Di quel momento ha dichiarato: “Risposi che ero disponibile, tra noi ci furono tante chiacchiere ma poi… Sto ancora aspettando una seconda telefonata. Ecco perché sono arrabbiato con lui”

Parole dette comunque con il sorriso a termine di una fondamentale vittoria per il Genoa in chiave salvezza. Le somiglianze tra i due sono però molte, e chissà che la carriera di Blessin non possa essere caratterizzata da altrettanti successi.