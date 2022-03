Juventus, i titoli della Borsa parlano chiaro: importanti novità sorprendono l’ambiente

By

Importanti novità dal fronte Borsa scuotono l’ambiente in casa Juventus. La società e i tifosi sono rimasti sorpresi dagli ultimi numeri.

Dopo un inizio di stagione difficile, gli ultimi risultati ottenuti dai bianconeri hanno smosso ulteriormente il bilancio dei titoli della Borsa.

L’inizio della stagione della Juventus aveva mostrato le fragilità di una squadra che ha dovuto fare inizialmente i conti con l’addio di Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese, arrivato a Torino nell’estate del 2018, aveva portato guadagni importanti al club bianconero, che era balzato nei titoli in Borsa. Tuttavia, il suo addio e l’inizio di stagione in sordina avevano fatto scendere considerabilmente i numeri, tant’è che la preoccupazione cominciava a farsi sentire tra le file della dirigenza.

Gli ultimi successi ottenuti e la scalata in classifica avevano, però, invertito la tendenza: i vertici della Juventus possono ora tirare un sospiro di sollievo.

Gli risultati della Juventus invertono la rotta: fino a quando?

Ad inizio campionato la stagione era stata già etichettata come “fallimentare” a causa dei risultati che tardavano ad arrivare e una posizione in classifica fuori dalle prime posizioni. Ma negli ultimi mesi il campo sta mostrando una striscia di risultati utili della rosa bianconera, che ha stupito ogni detrattore.

In particolare, le ultime vittorie ottenute contro Sampdoria, Spezia e Empoli in Serie A e contro la Fiorentina in Coppa Italia hanno fatto bene ai bianconeri. Inoltre, complice la mancanza di efficacia dell’Atalanta, si è consolidato il quarto posto e la conseguente qualificazione alla prossima edizione della Champions. Le prossime partite vedranno impegnata la Juventus nella delicatissima sfida da dentro o fuori contro il Villarreal nel ritorno degli ottavi di Champions dopo il pareggio dell’andata e quella nel prossimo turno di campionato contro la Salernitana.

Juventus, gli investimenti rivelano il futuro

Gli ultimi risultati positivi ottenuti in Serie A dalla Juventus hanno fatto sì che i numeri dei titoli in Borsa si modificassero, dopo la tendenza degli ultimi mesi che aveva messo in allarme l’ambiente.

Negli ultimi giorni il titolo della Juventus è salito dell’8% a Piazza Affari. I numeri dal fronte Borsa fanno ben sperare ai dirigenti bianconeri, che sono certi che una qualificazione alla prossima Champions farebbe ulteriormente alzare i titoli e garantirebbe incassi considerevoli. C’è da considerare però il fattore Champions League e gli ultimi dissidi interni che hanno profondamente scosso gli equilibri bianconeri. Quanto durerà?