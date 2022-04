Milan – Theo Hernandez è furioso: lo sfogo ha coinvolto anche i tifosi

Nel post partita di Torino-Milan il terzino sinistro rossonero si è sfogato ai microfoni di Dazn: quello che ha detto ha sollevato non poche polemiche nell’ambiente.

Nel posticipo di domenica della trentunesima giornata di Serie A, il Milan ha pareggiato contro il Torino.

La partita dell’Olimpico Grande Torino è stata molto equilibrata, con occasioni di qua e di là che non hanno permesso però alle due squadre di trovare la via della rete, con il match che è terminato sullo 0-0.

Nel primo tempo l’occasione più grande capita sul sinistro di Calabria, che trova però la pronta risposta di Berisha. Il Toro ci prova con Ricci e Belotti senza però centrare lo specchio della porta. Chi centra alla grande lo specchio è Vojvoda in apertura di secondo tempo, che costringe Maignan alla grandissima parata. Grandissima parata replicata poco dopo dal collega granata, che ipnotizza Sandro Tonali che ha l’occasione più grande della partita. Le ultime due occasioni capitano sul destro dell’ex Pietro Pellegri, che tira però centrale e facile per il portiere rossonero, e sul sinistro di Theo Hernandez, che su calcio di punizione toccato da Messias colpisce Bremer proprio sul fischio finale di Doveri.

Un pareggio amaro per i rossoneri, che perdono punti nei confronti dell’Inter, vincente nella giornata di sabato contro l’Hellas Verona grazie alle reti di Barella e Dzeko, e che non riescono a sfruttare lo scivolone del Napoli, che cade nuovamente in casa contro la Fiorentina, sotto i colpi di Nico Gonzalez, Ikoné e Arthur Cabral.

Il pesantissimo sfogo di Hernandez, parole al vetriolo

Proprio il terzino francese del Milan Theo Hernandez, che ha avuto l’ultima occasione del match per i rossoneri, si è espresso nel post partita ai microfoni dei giornalisti, evidenziando tutto il suo disappunto per il risultato non positivo.

“Anche se abbiamo dato tuto non siamo riusciti a vincere, ma abbiamo un’altra partita presto e dobbiamo vincerla” sono le parole di Theo, che suona subito la carica in vista del prossimo match in cui il Milan affronterà in casa il Genoa di Blessin. “Anche se gli ultimi due risultati non sono buoni dobbiamo fare tutto per vincere tutte le prossime partite”

Theo muove anche una polemica nei confronti degli avversari: “Hanno perso il tempo per tutti i novanta minuti, non è facile giocare in questo modo. Noi siamo il Milan e tutti vogliono fare bene contro di noi” è l’analisi dell’ex Real Madrid, che accusa la squadra di Juric di aver fatto troppa melina per portare a casa il risultato.