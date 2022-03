Lazio – Sarri contro le polemiche, arriva la risposta pesantissima: “Sono mesi che va avanti così!”

L’allenatore della Lazio Maurizio Sarri non le manda a dire e si scaglia contro le polemiche che hanno accerchiato la squadra.

Dopo la sconfitta arrivata in extremis contro il Napoli di Spalletti, i biancocelesti di Sarri sono tornati alla vittoria dopo una bella prestazione contro il Cagliari.

I gol di Immobile, Luis Alberto e Felipe Anderson hanno battuto una squadra in forma come quella sarda, che non perdeva in campionato proprio dalla sfida contro l’altra squadra della capitale, la Roma di José Mourinho.

Ennesima vittoria con 3 gol fatti per la squadra di Sarri, che ha segnato 3 gol nelle ultime 8 vittorie e che ha vinto 11 partite su 13 segnando 3 gol. Con questa vittoria i biancocelesti si sono portati a 46 punti in classifica, portandosi a -1 dall’Atalanta che però ha una partita da recuperare.

L’eliminazione dall’EuropaLeague subita dal Porto, dopo la sconfitta 2-1 dell’andata e il pareggio 2-2 del ritorno, può dare tempo e modo ai giocatori dell’allenatore toscano per recuperare al meglio tra una partita e l’altra e dunque fare sempre meglio in campionato.

La pesante critica in diretta, parole spiazzanti

A proposito delle prestazioni della sua squadra, al termine della sfida con il Cagliari Maurizio Sarri è sbottato polemico ai microfoni di Sky Sport, analizzando quella che secondo lui è la situazione.

“Sono molto soddisfatto, ma c’è qualcuno che non ci guarda da mesi perché è già da dicembre che giochiamo così e che stiamo andando avanti bene” è la polemica che muove l’allenatore toscano, che spesso si è sentito criticato più del dovuto.

“Abbiamo incontrato spesso squadre di livello che non ci hanno fatto vincere, ma non sempre è stato a causa di prestazioni sbagliate, alcune volte abbiamo perso punti nei minuti i recupero o per alcuni dettagli che ci sono costati molti punti” è l’analisi di Sarri, che probabilmente si riferisce proprio all’ultima partita persa al 94′ contro i partenopei con il gol di Fabian Ruiz.

Sarri analizza anche la fase difensiva, dicendosi contento di averla migliorata, dato che il calcio è fatto di equilibri, e nelle ultime partite sono riusciti ad ottenere 5 clean sheet, subendo gol solo da Napoli e Udinese dopo 4 partite consecutive senza subire gol.

Nell’ultima parte dell’intervista, c’è stato tempo per Sarri di esprimersi anche su Cristiano Ronaldo, che l’allenatore biancoceleste ha allenato nella stagione 2019/20, quando sedeva sulla panchina della Juventus: “È stato con me che Ronaldo ha fatto il suo record di gol in Serie A. Si è messo a disposizione della squadra, anche se per lui sembrava una richiesta assurda.”