Nessuna pace per Totti e Ilary Blasi: il Capitano di nuovo con Noemi

Non c’è pace per la coppia formata da Francesco Totti e Ilary Blasi, a quanto pare l’ex calciatore è stato nuovamente avvistato in compagnia di Noemi.

Sono state delle settimane davvero molto intense per l’ex Capitano della Roma e la moglie Ilary Blasi, i vari magazine di gossip non hanno fatto altro che parlare della loro presunta crisi matrimoniale e dell’avvio di una nuova relazione per Francesco Totti al fianco di una giovane donna Noemi Bocchi.

La notizia in questione inevitabilmente fatto il giro del web tra lo stupore dei fan della coppia e del marito della donna in questione che, poche ore dopo la diffusione del gossip va subito rilasciato un’intervista a Il Messaggero… ma la smentita posta in essere da Francesco Totti sembrava aver chiuso quasi in tutto del via definitiva la presunta crisi con la moglie, ma a quanto pare i fan dovranno ricredersi.

Continua la crisi per Totti?

A rompere il silenzio poche ore dopo la diffusione della notizia riguardante la crisi e la frattura nel matrimonio con Ilary Blasi e stato lo stesso Francesco Totti, il quale attraverso la pubblicazione di un video condiviso su Instagram ha chiesto alla stampa di ridimensionare le notizie diffuse dato che questo ledeva la serenità di ben due famiglie con bambini.

Subito si è parlato anche di presunti accordi di riservatezza e della decisione di Noemi Bocchi voi mi prende le distanze dai social a seguito delle varie minacce che gli sono state riservate dai sostenitori della famosissima coppia. Un gossip, quindi, che stava per essere del tutto dimenticato quando a lanciare un rumors importante è stato il portale di Dagospia…

Francesco Totti di nuovo insieme a Noemi?

Secondo quanto ha reso noto dal portale in questione, sembrerebbe che Francesco Totti sia stato avvisato da numerosi fotografi allo stadio in occasione della partita Roma – Atalanta, qualche fila più in là e quindi lontano dall’ex calciatore era presente anche la giovanissima Noemi.

Come spiegato precedentemente Totti ha subito smentito la notizia relativa ad una nuova relazione, ma l’avvistamento di Noemi getta di nuovo benzina sul fuoco circa la crisi in atto con Ilary Blasi. Quindi, la domanda giusta da porsi è la seguente: l’avvistamento di Noemi allo stadio è stato semplicemente frutto di un caso o davvero tra lei e Totti possa esserci molto di più che una banale conoscenza?