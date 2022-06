Lazio – Scontro furioso fra Lotito e i tifosi: la società costretta all’intervento

È scontro aperto fra il presidente della Lazio Claudio Lotito ed i tifosi biancocelesti. La società è costretta ad intervenire.

I tifosi della Lazio accusano il presidente Lotito, ma l’intervento tempestivo della società calma la situazione.

La Lazio è reduce da una stagione positiva: i biancocelesti hanno chiuso al quinto posto in classifica, chiudendo in anticipo il discorso qualificazione in Europa League. Il lavoro di Maurizio Sarri, nonostante un rendimento altalenante in alcuni tratti, ha portato risultati concreti al primo anno: per questo motivo, l’allenatore sarà al centro del progetto, come testimonia il recente rinnovo di contratto.

L’obiettivo estivo è quello di rinforzare la rosa per compiere un ulteriore step di crescita: verosimilmente, sarà comunque necessario un sacrificio sul mercato per poter finanziare i colpi in entrata.

Intanto, però, l’attenzione si è spostata sul presidente Lotito, protagonista di un diverbio a distanza con i tifosi biancocelesti. La società è dovuta intervenire per risolvere il conflitto.

Lazio, il clima è rovente: i tifosi contestano Lotito, ma la società si fa sentire

Il rapporto fra Claudio Lotito ed i tifosi laziali è sempre stato abbastanza complicato. Emblematico quanto accaduto in occasione di Lazio-Milan, con la tifoseria biancoceleste che ha protestato a causa del prezzo dei biglietti.

In quella circostanza, il presidente ha risposto in modo molto duro alle contestazioni, affermando anche che i tifosi non sarebbero venuti comunque allo stadio anche se avesse optato per delle tariffe più basse.

La tensione è tornata a salire negli ultimi giorni. Tutto è nato da una dichiarazione di Lotito: “I laziali sono particolari, forse li ho abituati troppo bene perché nella loro storia hanno sempre sofferto, hanno fatto le collette e la gente si è anche rovinata economicamente, però erano coinvolti emotivamente”. Il presidente ha anche fatto un paragone con i tifosi romanisti che, logicamente, non ha fatto altro che accendere l’ira dei laziali.

I tifosi biancocelesti hanno risposto al presidente chiedendo coerenza e fatti, scrivendo sui social frasi come “Hai varcato il confine”.

Il clima, dunque, è rovente, ma un ulteriore fraintendimento ha peggiorato la situazione.

Una presunta dichiarazione di Lotito ha scatenato ulteriori polemiche: “Ora farò gli stessi prezzi della Roma sugli abbonamenti e vedremo in quanti lo sottoscriveranno”.

Una provocazione che non è stata digerita dai laziali, ma che in realtà sarebbe figlia di una fake news. La società, infatti, ha smentito categoricamente quanto riportato da alcune testate tramite un comunicato ufficiale.

Lotito, dunque, non avrebbe mai paragonato gli abbonamenti e le tifoserie di Lazio e Roma: nonostante la smentita, il rapporto fra il presidente ed i biancocelesti resta molto teso.