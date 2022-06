Milan – L’accordo per il nuovo acquisto è totale: che rinforzo per Pioli!

By

Il Milan sta per regalare a Stefano Pioli un giocatore in grado di spostare gli equilibri nella prossima stagione: tifosi rossoneri in festa, non vedono l’ora di vederlo all’opera.

Paolo Maldini e Ricky Massara vogliono regalare al proprio allenatore una squadra il più possibile al completo in vista dell’inizio della preparazione estiva prevista per i primi di luglio.

Il calciomercato non è ancora ufficialmente iniziato ma alcune trattative sono già state definite in tutto e per tutto. Tra le squadre più avanti da questo punto di vista c’è sicuramente il Milan fresco Campione d’Italia. I rossoneri hanno festeggiato uno scudetto impensabile fino a tre anni fa e ottenuto grazie al lavoro e alla serietà di tutte le componenti del club.

Forse il più grande merito di tutti ce l’ha la dirigenza, capace di costruire una squadra giovane e a prezzi contenuti. Una filosofia mai tradita lungo tutto il percorso e che alla fine ha dato i suoi frutti. Da Maignan, a Tomori, a Kalulu, a Tonali fino a Leao solamente per citarne alcuni. Giocatori arrivanti a Milano con un enorme punto di domanda sulla testa e poi rivelatisi invece dei protagonisti assoluti.

Il passaggio di proprietà da Elliott a RedBird non cambierà comunque il modo di lavorare di Maldini e Massara. Il Milan potrà contare però su una disponibilità economica maggiore che gli permetterà di avere un margine di manovra più ampio nelle trattative. Dopo aver praticamente chiuso gli acquisti di Divock Origi e Renato Sanches, i rossoneri avrebbero fatto tutto anche per il terzo colpo di questa sessione di mercato.

Trovata l’intesa con club e giocatore, ma il suo arrivo non esclude altri nomi

Il reparto dove il Milan ha trovato più difficoltà nell’ultima stagione è stato sicuramente quello offensivo, in particolare sulla linea di trequartisti. Oltre all’exploit pazzesco di Rafael Leao, nessun altro ha avuto una continuità tale da permettergli di conquistare la titolarità assoluta. Sulla destra c’è stato un continuo ballottaggio tra Messias e Saelemaekers, mentre al centro si sono alternati più volte Brahim Diaz, Kessié e Krunic. Il colpo messo a segno dal Milan è un vero e proprio jolly offensivo capace di giocare in tutte queste posizioni: Noa Lang.

I rossoneri avrebbero trovato l’intesa totale con il Brugge (suo attuale club) per una cifra vicina ai 22 milioni di euro. Un esborso importante ma che testimonia la grande fiducia che il club ripone nel ragazzo classe 1999. Lang è un giocatore molto rapido e tecnico, bravo a saltare l’uomo ma anche a mandare i compagni in porta. Il suo ruolo naturale è quello di esterno a sinistra, ma le sue caratteristiche gli permetterebbero di adattarsi anche sull’altra fascia. Questo acquisto, che presto dovrebbe essere annunciato, non esclude comunque l’arrivo di un trequartista di ruolo. E il preferito di Maldini è un altro campioncino del Brugge: Charles De Ketelaere, la cui valutazione è però intorno ai 40 milioni di euro.

I tifosi non possono che essere entusiasti di questo colpo, che va ad alzare il livello in una zona del campo in cui il Milan ha bisogno di rinforzarsi. Se RedBird darà l’ok, la chiusura dell’operazione potrebbe avvenire già nei prossimi giorni.