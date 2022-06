PSG, Leonardo svela i retroscena del suo improvviso addio: è polemica

I motivi dell’addio di Leonardo non sono mai stati chiariti dal Paris Saint Germain. A farlo ci ha pensato l’ex direttore sportivo stesso, che in un’intervista ha parlato di quanto accaduto.

La relazione tra Leonardo e il Paris Saint Germain si è conclusa più di dieci anni. L’ex direttore sportivo del club parigino ha concesso un’intervista per parlare dei motivi che hanno portato alla separazione.

Leonardo, ex direttore sportivo del PSG, licenziato dal suo incarico un mese fa, ha concesso la sua prima intervista dopo l’addio al club parigino al quotidiano francese L’Equipe. A sostituirlo ci sarà il portoghese Luis Campos. Il brasiliano ha parlato del suo addio, in particolare di un record che ha stabilito durante la sua permanenza e del fatto che pensa già al futuro e alle nuove sfide che lo aspettano.

Leonardo-PSG: la fine della relazione tra club e direttore sportivo

Leonardo lascia il PSG dopo una stagione di alti e bassi del club. La vittoria della Ligue 1 ha regalato felicità ai tifosi parigini, che speravano, però, nella conquista della Champions League. A sugellare la stagione ci ha pensato il club con il rinnovo di contratto a Kylian Mbappé, che resterà al PSG con delle cifre clamorose, che hanno generato non poche polemiche. Tuttavia, nel club il rinnovo non poteva essere accolto meglio, in quanto il fuoriclasse francese è stato blindato ed è stata battura la concorrenza del Real, che voleva portarlo al Bernabéu a tutti i costi.

Le sue amare parole dopo l’addio con il riferimento a Mbappé

Nell’intervista rilasciata a L’Equipe, Leonardo ha affermato di voler ripartire da se stesso e di non volersi soffermare sui modi in cui è arrivato l’addio: “Partenza mai ufficializzata dal PSG? Ne abbiamo parlato con il club. Senza dubbio questo è il mio modo di essere, trovo sempre un po’ patetico dire: «Grazie mille, arrivederci». Non era importante fare una dichiarazione. Il mio rapporto col PSG sarà sempre legato a emozioni molto forti. Sono arrivato lì come giocatore in un momento (nel 1996) in cui il club era in fermento, ho vissuto un anno molto intenso. Se sono tornato qui nel 2011, è stato perché avevo indossato questi colori”. Ha inoltre affermato che nel calcio ormai c’è impazienza e che si tende a sostituire in fretta, forse dovuto al fatto che il calcio ha raggiunto una dimensione così grande ed importante.

In molti hanno collegato l’addio di Leonardo al rinnovo di contratto del fuoriclasse Mbappé, ma l’ex direttore sportivo ha smentito le voci: “Non c’è un nesso tra la mia partenza e l’estensione del contratto di Kylian Mbappé. Eravamo arrivati alla fine del campionato e forse era il momento di fare delle scelte per il futuro”.