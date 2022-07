Leao confessione a sorpresa: la verità sul suo futuro è chiarissima e spiazza completamente i tifosi

L’attaccante portoghese del Milan si apre ad una confessione che non lascia dubbi riguardo il suo futuro, lasciando l’amaro in bocca ai tifosi rossoneri.

Lo scorso 22 maggio Rafael Leao è stato eletto dalla Lega Serie A il miglior calciatore della stagione 2021/2022.

Una stagione devastante da parte del giocatore portoghese che grazie alle sue giocate, ai suoi 11 gol in campionato e 10 assist è stato il giocatore più decisivo per portare lo scudetto al Milan 11 anni dopo l’ultima volta.

Una stagione formidabile in cui Leao ha sentito anche il forte supporto sei sostenitori del Milan, che sono stati sempre presenti accompagnando la squadra fino alla fine della cavalcata scudetto: “Eravamo a Reggio Emilia ma sembrava di essere a Milano. Il calcio senza tifosi è un’altra cosa, non c’è altro da aggiungere. Quest’anno anche giocare in trasferta era come giocare in casa”. Sono le parole del portoghese che continua aggiungendo che i tifosi sono il vero elemento del calcio, quello fondamentale ed è giusto cercare di coinvolgere ed emozionare ciascuno di loro.

Il contratto dell’ex attaccante del Lille scadrà nel giugno 2024, ma il Milan sta già pensando a rinnovarlo a cifre monstre. L’accordo per il rinnovo però non sembra ancora arrivare e le parole dell’esterno sinistro lasciano spazio a molti dubbi.

Il mio valore? Ecco cosa penso

Cresciuto nelle giovanili dello Sporting Lisbona, il numero 17 rossonero è arrivato a Milano per circa 30 milioni di euro dal Lille nel 2019, e dopo soli tre anni in con la maglia del Milan è cresciuto in maniera esponenziale, facendo crescere a dismisura il suo valore, che si aggira ora almeno sui 70 milioni di euro.

Leao è consapevole di quello che sta facendo e commenta così le voci di mercato attorno a lui: “È una cosa a cui non penso, il mio valore reale è un’altra cosa. Dio mi ha regalato il talento e devo esserne grato e continuare a lavorare duro per non sprecare quello che ho. Sono ancora giovane, devo crescere sotto tutti i punti di vista.”

Una frase che lascia aperti molti scenari sul suo futuro, considerato anche che Leao è molto molto consapevole di quanto vale. Il giocatore portoghese è sempre pronto a dare il massimo, cercando di migliorare ancora dopo un exploit incredibile.

Le sirene delle squadre sono già spiegate, pronte a dare l’assalto al classe ’99. La dirigenza del Milan deve fare di tutto per strappargli il rinnovo e tenere nel campionato italiano un giocatore che ha dimostrato a più riprese di poter essere devastante.