Scivolone per Ilary Blasi davanti alle telecamere? Il video fa il giro del web

Ilary Blasi non riesce proprio a trattenersi e davanti le telecamere fa una confessione quasi del tutto agghiacciante, improvvisa e imprevedibile… tanto da scatenare il giallo all’Isola dei Famosi.

Non è la prima volta che Ilary Blasi si trova nel mirino dell’attenzione del web a seguito di varie polemiche e magari i momenti salienti riguardanti appunto la messa in onda del reality show di Canale 5 che a quanto pare non vedrà la nuova edizione nel 2023.

A tenere ma ancora il mondo del web, comunque sia, troviamo la reazione che Ilary Blasi ha avuto davanti le telecamere proprio la consegna della fantastico premio al naufrago che ha conquistate in podio.

Scivolone per Ilary Blasi davanti alle telecamere?

Gli ultimi mesi sono stati veramente molto intensi per il Ilary Blasi che è stata impegnata durante la messa in onda del reality show dell’Isola dei Famosi, anche secondo alcuni dati sembrerebbe che questa nuova edizione affidata alla moglie di Francesco Totti non avrebbe comunque riscosso il risultato sperato e motivo per cui la Mediaset starebbe pensando ad un lungo periodo di pausa.

A ogni modo, i reality show da poco chiuso i battenti con un risultato incredibile legato appunto alla vittoria dell’attore Nicolas Vaporidis, ma a tenere banco nel mondo del web in queste ore troviamo il clamoroso scivolone effettuato da Ida di Blasi davanti le telecamere come un commento che ha lasciato persino il pubblico a bocca aperta.

“Il più brutto della storia del reality show”

Nel corso degli anni una delle doti che ha sempre caratterizzato i Ilary Blasi, senza ombra di dubbio è stata la sua spiccata ironia nel commentare in modo veritiero tutto ciò che la circonda. Quanto detto si è riflesso perfettamente anche durante l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi, quando la moglie di Francesco Totti ha commentato la consegna del premio all’attore Vaporidis.

In occasione della consegna del premio, davanti a Nicolas Vaporidis visibilmente emozionato, Ilary Blasi non ha potuto trattenere per sé il commento e il video è diventato virale in men che non si dica. La moglie di Francesco Totti ha commentato così tutto: “E comunque, il premio è il più brutto della storia dell’Isola dei Famosi”.