L’ex calciatore della Juventus colpisce duro: il retroscena su Vlahovic è assurdo!

Un noto ex calciatore della Juventus ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alle ultime prestazioni del numero 7 bianconero, quello che ha rivelato è incredibile.

Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus arrivato a gennaio dalla Fiorentina per i suoi gol e le sue straordinarie prestazioni, sta faticando in questo finale di stagione. Il classe 2000 in questa stagione ha mostrato due facce: se con la Fiorentina l’attaccante era una macchina da gol non si può dire proprio lo stesso da quando ha iniziato la sua esperienza in bianconero.

Nelle 11 partite di campionato giocate con la squadra di Allegri il numero 7 ha segnato in totale 6 gol, l’ultimo a metà aprile contro il Bologna. Numeri differenti ai tempi in Viola dove Vlahovic, nelle prime 11 giornate del campionato ha segnato 8 gol.

Il gioco della squadra non sembrerebbe essere un problema per il serbo dato che in entrambe le squadre era ed è un punto di riferimento per il reparto offensivo. Allegri dopo il match contro il Venezia, vinto 2-1 con doppietta di Bonucci, ai microfoni ha spiegato che il calciatore deve giocare con più serenità, probabilmente avverte il peso di giocare in una squadra come la Juve.

Leggi anche —> Juventus – Le parole di Chiellini sul futuro gelano i tifosi: la decisione è presa!

Che situazione complicata! L’ex bianconero rivela il retroscena

Delle prestazioni di Vlahovic ne ha parlato, negli studi Rai, un ex giocatore della Vecchia Signora. Cinque volte campione d’Italia con i bianconeri in 10 stagioni e campione del mondo nel 1982. Marco Tardelli con la maglia biancoera ha inolter vinto tutte e tre le principali competizioni Uefa per club, diventando il primo centrocampista in assoluto ad avere questo record.

Anche l’ex centrocampista ha notato il calo di rendimento dell’attaccante che nell’ultimo match è stato sostituito da Chiellini nel secondo tempo. È giovane e sicuramente ci sono ampi margini di miglioramento per un giocatore che a 22 anni ha già segnato 27 gol in questa stagione, ma Allegri sa che una punta che non segna è un problema.

Leggi anche —> Juventus – Uno scambio incredibile fa sognare i tifosi, ecco i dettagli della trattativa

Tardelli negli studi Rai ha espresso il proprio parere sul rendimento del serbo, queste le sue parole: “Vlahovic prima faceva gol, era quello che mancava in quel momento. Adesso si è spento perchè si è un po’ calato nella realtà della Juventus. Il grande problema della Juventus è il centrocampo, il centrocampo è quello che dà equilibrio a tutto, alla difesa e all’attacco. Se non hai quello, non gioca bene nè la difesa nè l’attacco”.