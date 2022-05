Spalletti come Sarri: il presidente De Laurentiis non perdona, ecco cosa è accaduto

Un noto giornalista Mediaset ha rilasciato alcune dichiarazioni che svelano un clamoroso retroscena che unisce Sarri e Spalletti: ecco cosa è accaduto.

Il giornalista Mediaset ha raccontato un incredibile retroscena che unisce Sarri e Spalletti: ecco l’avvenimento che rischia di cambiare tutto.



L’ultimo week end di Serie A ha permesso al Napoli di ottenere la matematica certezza dell’approdo in Champions League dopo un anno di assenza.

L’obbiettivo posto a Luciano Spalletti è stato quindi raggiunto con anticipo dal tecnico toscano che, al netto di qualche alto e basso, ha condotto senza nessun problema la sua squadra nella top 4 del nostro campionato.

Il primo a dirsi soddifatto per la stagione è stato proprio il tecnico degli azzurri Luciano Spalletti.

L’allenatore ex Roma è parso sereno nelle sue ultime dichiarazioni principalmente per l’obbiettivo raggiunto senza patemi ma in generale per le cose positive fatte vedere dai campani all’interno si tutta l’annata seppur alternati ad attimi di indpiegabile declino.

Come inevitabile però resta la delusione per uno scudetto che poteva arrivare e che invece pare ora completamente irrangiungibile.

Il tecnico del Napoli non si è detto di certo abbattuto riguardo le possibilità dei suoi di trovare una clamorosa rimonta anche se il distacco dal Milan e dall’Inter pare incolmabile.

A fare ecco alla delusione della città è stato poi uno dei leader del Napoli, Dries Mertens.

Il belga, simbolo della città, non ha potuto nascondere un forte rammarico per i tanti, troppi, punti persi dal Napoli in stagione anche in partite insospettabili.

Questa delusione è condivisa anche dal presidente Aurelio De Laurentiis e a confermare ciò c’è un clamoroso aneddotto raccontato da un noto giornalista Mediaset.

Giornalista Mediaset racconta: l’episodio accomuna Sarri e Spalletti!

Ad aumentare ogni sospetto riguardo la situazione di attuale tensione all’interno del Napoli è stato il giornalista Mediaset Sandro Sabatini.

Il noto conduttore e opinionista sportiva ha raccontato un aneddotto riguardo Sarri che risulta essere accomunabile ad uno recentemente avvenuto con protagonista Spalletti.

“Il presidente non perdonò il mister toscano dopo che quest’ultimo fece un inchino ai tifosi, gli stessi che avevano pesantemente contestato Aurelio De Laurentiis“, un evento che aveva scatenato l’ira del presidente azzurro che aveva visto questo gesto come un volersi schierare contro di lui da parte dell’allora mister azzurro Sarri.

Lo stesso De Laurentiis ha recentemente rilasciato delle dichiarazioni, riportate dallo stesso Sabatini, che lasciano intuire un rapporto non di certo idilliaco come era parso pochi mesi fa.

“Ha recentemente dichiarato: ‘Se Spalletti ha voglia di tornare da sua moglie in Toscana, me lo dica e ci stringiamo la mano’. Parole queste che mi fanno pensare a una frattura tra i due”. Queste le parole recitate da Sabatini che, come detto dallo stesso giornalista, lasciano più che perplessi.

A 3 partite dal termine della stagione, per il Napoli si apre un periodo di riflessioni che potrebbero portare a una nuova rivoluzione tecnica oltre che tattica.