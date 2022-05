Lotito si sbilancia su Milinkovic: l’annuncio fa tremare i tifosi

Il presidente della Lazio Claudio Lotito ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al futuro di Milinkovic-Savic: l’annuncio ha non poco preoccupato i tifosi biancocelesti.

Continua a far discutere in casa Lazio la situazione inerente al futuro di Milinkovic-Savic. Per il centrocampista serbo potrebbero essere le ultime apparizioni con la maglia biancoceleste addosso.

A due giornate dal termine del campionato è arrivato il momento di iniziare a trarre dei bilanci per quanto riguarda il primo anno di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio. L’allenatore biancoceleste, dopo aver allenato Napoli, Chelsea e Juventus, ha deciso di accettare una nuova sfida per la sua carriera. Ingaggiare Sarri per la Lazio ha rappresentato un grande cambiamento per quanto riguarda la filosofia di gioco rispetto al suo predecessore, Simone Inzaghi.

Gli acquisti di Pedro, Felipe Anderson e Zaccagni hanno colmato le partenze di Correa e Caicedo, regalando al nuovo mister gli esterni utili per il suo 4-3-3. Nonostante i migliori giocatori della rosa siano rimasti, è apparso palese come siano mancate alcune pedine fondamentali per gli schemi di gioco di Sarri. In particolare un mediano più di costruzione e dei difensori centrali capaci di dare inizio alla manovra.

D’altra parte in questa stagione hanno fatto molto bene giocatori come Lazzari, Immobile (ancora una volta capocannoniere del campionato) e soprattutto Milinkovic-Savic. Il centrocampista serbo è stato autore della miglior annata della sua carriera con ben 10 gol e 11 assist, contribuendo in maniera decisiva all’attuale quinto posto solitario dei biancocelesti che garantirebbe l’accesso in Europa League.

Ecco la condizione per la partenza, il presidente biancoceleste è chiarissimo

Il Sergente, come è stato soprannominato dai tifosi, sta per concludere la sua settima stagione consecutiva con la maglia della Lazio. Il direttore sportivo Igli Tare lo strappò al Genk nell’agosto del 2015 per appena 12 milioni di euro battendo la concorrenza della Fiorentina in particolare. Nel corso del tempo Milinkovic-Savic ha aumentato drasticamente il suo valore a suon di stagioni e prestazioni da grandissimo giocatore.

Adesso, all’età di 27 anni, ha raggiunto la sua completa maturazione attirando le attenzioni di tanti top club europei. Il presidente Lotito, attraverso un’intervista ai microfoni di Rai Sport, ha parlato del futuro del suo centrocampista. “Io stimo molto Milinkovic, può fare la differenza e con lui ho un buon rapporto. Se dovesse essermi richiesto da una squadra top nel mondo, chiederei al giocatore cosa voglia fare. Quando mi fu fatta un’offerta indecente da 140 milioni, ho ritenuto di non venderlo. Se dovesse stabilire di avere l’opportunità di una piazza completamente diversa, che deve essere al top del mondo, allora mi porrei il problema”.

Parole che mettono parzialmente a tacere le voci che lo vogliono in partenza, ma non del tutto visto che Lotito ha lasciato uno spiraglio che preoccupa e non poco i tifosi biancocelesti. In particolare la Juventus è fortissima sul giocatore e tenterà in tutti i modi di regalarlo ad Allegri.