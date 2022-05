Pioli rivela un retroscena incredibile sulla gara: le sue parole hanno lasciato il segno

Stefano Pioli ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla gara: il retroscena che ha raccontato ha dell’incredibile, parole che lasciano il segno.

Solo due partite separano i rossoneri dalla gloria e, grazie ai recenti risultati positivi, il gruppo di Pioli è carico e compatto verso l’obiettivo.

Nel dopo gara Stefano Pioli ha raccontato un retroscena incredibile che ha coinvolto lo spogliatoio del Milan.

Questa volta Verona non è fatale

Il diavolo, nella terzultima di campionato, era impegnato sul difficile campo dell’Hellas Verona. Con la vittoria sull’Empoli, l’Inter aveva sopravanzato il Milan e, dunque, i rossoneri erano costretti a vincere.

La partita si dimostra viva come ci si aspettava alla vigilia. Al 14′ Maignan con un rilancio trova Tonali in area, il centrocampista vince un contrasto e scarica in porta di destro, ma il VAR annulla per fuorigioco. Alla mezz’ora si sveglia il Verona. Prima con uno squillo di Simeone di poco a lato, poi con una sgroppata di Lazovic che mette in mezzo e trova la testa di Davide Faraoni per l’1-0 scaligero. Al 47′, però, il Milan trova il pari. Rafael Leao va a via proprio a Faraoni sulla linea di fondo, il portoghese serve Sandro Tonali che da pochi passi realizza. 1-1. Nella ripresa, dopo soli 3′ minuti, Saelemaekers e Leao orchestrano una ripartenza perfetta, l’ex Lille entra in area e appoggia ancora una volta per Tonali che, a porta sguarnita, firma il vantaggio rossonero. Nel finale il neo entrato Alessandro Florenzi segna il tris con un gran diagonale di destro su palla di Messias. Il Milan conquista tre punti importantissimi contro una squadra molto ostica. Gli uomini di Pioli si avvicinano così al sogno Scudetto, distante solo 180 minuti.

Ecco cosa è successo prima della partita: c’è lo zampino del solito Ibrahimovic

Prima della partita, però, è successo qualcosa di significativo nello spogliatoio del Milan e a rivelarlo è stato proprio il tecnico, Stefano Pioli. L’episodio in questione riguarderebbe una delle figure cardine dello spogliatoio del diavolo: Zlatan Ibrahimovic.

Lo svedese, chioccia e leader del gruppo rossonero ha parlato con i compagni prima dell’importantissimo match, caricando i suoi per arrivare insieme alla vittoria.

Ecco le sue parole, riportate Pioli nel dopo partita: “Ibra ha detto una cosa bellissima. Giustamente, nel Milan si ricordano solo dei giocatori che hanno vinto lo scudetto e la Champions League. Se vogliamo che si ricordino di noi, abbiamo tre partite. Ora ne abbiamo due, quindi dovremo dare il massimo“.

Il Milan ha ottenuto quindi la vittoria e, nonostante gli infortuni stiano limitando il suo apporto in campo, Ibra è riuscito ad aiutare i suoi compagni con il carisma e la carica che lo contraddistinguono.