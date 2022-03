Malinovskyi, testimonianza drammatica dall’Ucraina: il video è veramente da brividi

Ruslan Malinovskyi è uno dei calciatori più attivi nella sensibilizzazione sulla guerra in Ucraina: il giocatore dell’Atalanta ha riportato una testimonianza da brividi.

La guerra in Ucraina non si ferma: Ruslan Malinovskyi, trequartista dell’Atalanta, ha voluto sensibilizzare l’opinione pubblica postando un video molto crudo.

La guerra in Ucraina ha colpito un popolo che sta vivendo giorni drammatici che sembrano non aver mai fine. Il mondo dello sport si sta muovendo per sensibilizzare l’opinione pubblica su questo tema molto delicato: singoli atleti (anche alcuni russi) ed enti come FIFA e UEFA stanno condannando pesantemente il comportamento della Russia.

Nelle ultime ore, ha commosso l’immagine di Miranchuk, giocatore russo dell’Atalanta che, dopo aver segnato, non ha esultato e ha abbassato lo sguardo ripensando al dolore che il suo Paese sta causando a tante persone.

Il suo compagno di squadra Pessina ha raccontato sui social di un abbraccio fra lui e Malinovskyi che simboleggia il vero rapporto fra i due popoli. L’ucraino, per di più, è uno dei più attivi in questo ambito: celebre e simbolica la maglia mostrata dopo un gol all’Olympiacos in Europa League con la scritta “No war in Ukraine”. Tuttavia, le sue iniziative non si sono fermate qui.

La testimonianza drammatica di Malinovskyi

Come anticipato, gli sportivi di rilievo stanno sfruttando la propria celebrità per sensibilizzare le persone su questo tema molto delicato. La guerra sta proseguendo senza sosta in Ucraina e tante persone stanno soffrendo: Malinovskyi ha voluto mostrare direttamente ciò che sta accadendo.

Sul proprio account Twitter, il trequartista ucraino ha postato un video girato a Kharkiv che mostra quello che sta succedendo alla città. Questa località è una delle più colpite dai bombardamenti russi, che stanno mirando anche a centri abitati.

Malinovskyi, insieme al video, ha aggiunto una didascalia simbolica: “Kharkiv. Due anni fa abbiamo giocato una partita di Champions fra Atalanta e Shakhtar un questo posto bellissimo, che oggi si scontra con il crimine commesso contro l’umanità”.

Kharkiv.

Two years ago we played @ChampionsLeague match between @Atalanta_BC and @FCShakhtar in this beautiful place, that collided with crime against humanity today..#StopRussianAgression pic.twitter.com/1WcG52Naml — Ruslan Malinovskyi (@malinovskyi18) February 28, 2022

Nel video sono ben visibili gli scoppi causati dai russi. Nuvole di fumo si alzano verso il cielo, mentre in sottofondo si sente il pianto della persona che sta registrando le immagini da brividi.

La testimonianza è molto forte, ma è solo una briciola di quello che sta accadendo in Ucraina. Malinovskyi, oltre a questo video postato su Twitter e alla maglietta mostrata dopo il gol, si è unito a dei calciatori connazionali per lanciare un appello: “Chiediamo al calcio di opporsi alla propaganda russa“.