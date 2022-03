Mauro Icardi rimasto al verde: l’ultima trovata di Wanda Nara per metterlo in gabbia

Mauro Icardi e Wanda Nara tornano ad essere protagonisti dell’attenzione dei media, a quanto pare il calciatore del Paris Saint German sarebbe rimasto letteralmente al verde dopo la mossa realizzata dalla moglie.

Tempi difficili per Mauro Icardi che poco prima di Natale ha vissuto un momento di forte crisi con la moglie Wanda Nara, sempre più vicini ad un divorzio che avrebbe comportato delle conseguenze non indifferenti al patrimonio del calciatore considerando alimenti e divisione dei beni comuni di entrambi.

Una vera e propria spada di Damocle che pesava e che continua ancora a pesare sulla testa di Icardi, che a quanto pare sarebbe stato costretto a cedere alla Nara una sua proprietà dall’ingente valore economico.

Wanda Nara e crisi Icardi: dove eravamo rimasti?

Le settimane prima delle festività natalizie hanno segnato un momento davvero difficile per la coppia formata da Wanda Nara e Mauro Icardi, il tutto a seguito del presunto tradimento che è l’attaccante del PSG avrebbe messo in atto nei confronti della moglie venuto poi allo scoperto dopo la pubblicazione di un post arrivato nella pagina Instagram della modella e procuratrice Argentina e che ha fatto discutere il mondo.

Dopo la furiosa crisi della coppia, sembrava che i cardi e la moglie avessero trovato il modo perfetto per ritornare a vivere il loro matrimonio. Il rumors però diffuso in queste ore sulla coppia al nuovamente lasciato i fan della Nara e di Icardi senza parole, lasciando aperta l’immaginazione ad uno scenario di crisi bis e divorzio in arrivo.

Mauro Icardi rimasto al verde

A Tenere banco nel mondo del web in queste ore troviamo un post che Wanda Nara ha condiviso nella sua pagina Instagram, attraverso il quale ha fatto vedere ai propri fan la splendida vista dalla quale gode di volta in volta nel suo splendido attico a Milano.

Nell’immediato uno degli utenti del web a commentato e sottolineato il fatto che si trattasse di una proprietà di Icardi, ma la risposta fornita dalla Nara riporta agli accordi matrimoniali in atto per la coppia e che prevederebbe in caso di divorzio la divisione totale dei beni. Infatti, la Nara ha subito risposto al commento dell’utente con la seguente frase: “È un suo regalo per me”.