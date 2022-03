Milan – Romagnoli, la situazione si complica: ecco la folle richiesta del calciatore

Il matrimonio tra il club rossonero ed il giocatore sembra irrimediabilmente destinato a finire, in particolare dopo l’ultima clamorosa indiscrezione che lo riguarda.

Il futuro del calciatore azzurro si complica decisamente ed anche se ormai da tempo viene accostato a diverse concorrenti dirette del Milan, ma c’è un clamoroso colpo di scena che potrebbe cambiare tutto.

Negli ultimi tempi Romagnoli ha dovuto fare i conti con un ennesimo infortunio, dopo lo scorso novembre in cui dovette fare i conti con un recupero di quasi due settimane per un problema agli adduttori. Prima ancora era stato il Covid a tenere lontano dal campo per un periodo altrettanto lungo il difensore rossonero che resta sempre uno dei difensori attualmente più quotati sul mercato.

Con un contratto in prossima scadenza, è chiaro che il giovane talento fa gola a tantissimi. Il reparto difensivo risulta uno dei più caldi in termini di mercato: lui è uno di quelli che farebbe la differenza in qualsiasi compagine ed è per questo che anche i tifosi si augurano ancora che continui a vestire la casacca rossonera.

Braccio di ferro con la dirigenza, ecco cosa sta accadendo nelle ultime ore

Il Milan dal canto suo inizia già a cautelarsi tastando due calciatori ed anzi uno dei due sarebbe già stato opzionato dalla dirigenza rossonera dopo un tentativo nella ultima finestra di mercato non andato a buon fine. Stiamo parlando di Sven Botman, classe 2000 attualmente in forza al Lille che avrebbe avuto la meglio su Gleison Bremer del Torino, tentato fortemente dall’Inter. Nelle ultime ore circola fortemente l’ipotesi di un approdo di Romagnoli alla Lazio. Il club biancoceleste, poco attivo durante la sessione invernale di calciomercato, si starebbe preparando a dei colpi per questa estate. Con diversi giocatori fondamentali in scadenza del reparto difensivo, come Luiz Felipe, Radu, Marusic e Patric è normale che intenda correre ai ripari. Vista la situazione la Lazio starebbe pensando di regalare un innesto importante a Maurizio Sarri, decisamente propenso ad aggiudicarsi Romagnoli a tutti i costi.

Il capitano del Milan quest’anno non sta trovando molto spazio, come anticipato è in scadenza a giugno e la società rossonera non sembrerebbe intenzionata a rinnovargli il contratto. La proposta di tre milioni di euro più bonus che Lotito avrebbe intenzione di offrirgli quindi è certamente interessante. La Lazio vorrebbe intavolare una trattativa sulla base del prestito con obbligo di riscatto, in un’operazione complessiva da 12 milioni di euro. Romagnoli, nato ad Anzio, è da sempre un tifoso laziale, ma c’è un dettaglio che potrebbe fare la differenza.

Il colpo di scena: la richiesta incredibile di Mino Raiola che potrebbe cambiare tutto

Come già detto i tifosi rossoneri hanno preso decisamente a cuore il loro Capitano, in un’annata decisamente poco fortunata per lui che in campo sembra sempre dare il tutto per tutto. Proprio per questo negli ultimi tempi sui social impazzano le discussioni in merito ad un potenziale addio che sembrerebbe non essere auspicato dai supporter rossoneri. Lo stesso Romagnoli pare gradire una eventuale permanenza in rossonero ed il futuro potrebbe cambiare da un momento all’altro. Non tutto è perduto quindi, soprattutto quando c’è di mezzo il super agente Mino Raiola che con i club milanesi ha sempre avuto un ottimo rapporto.

C’è di mezzo il suo zampino in quella che è un’indiscrezione molto forte trapelata negli ultimi giorni. Pare che il procuratore abbia tentato ultimamente di mediare fortemente a favore del suo assistito una proposta più vantaggiosa che gli consentisse di allontanarsi dai suoi propositi di partenza. Una richiesta che ovviamente si avvicinerebbe di più ai sei milioni annui attualmente percepiti da Romagnoli, a fronte di un rinnovo a 2,8 milioni come proposto dal club rossonero.

La conclusione però è stato un nulla di fatto che a chiare lettere potrebbe complicare ulteriormente la possibilità di farlo restare al Milan. Con diversi club già fortemente interessati a lui, l’offerta al ribasso potrebbe essere stata qualificata quasi come un affronto per uno come lui che ha ancora tanto da dare. Come però ci ha abituato, Mino Raiola certamente avrà ancora dei colpi in canna da utilizzare ancora, quindi non resta che aspettare la prossima mossa per riuscire a raggiungere l’obiettivo. Il campionato non è finito e tutto è ancora da ‘giocare’.