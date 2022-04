Mbappé – Grande attesa a Parigi, ma il suo sguardo è puntato verso l’Italia: la clamorosa indiscrezione

By

Kylian Mbappé è attualmente uno dei giocatori più contesi in Europa. Il futuro del calciatore al PSG è ad un bivio: o rinnova o lascia il club parigino a parametro zero in estate.

Una clamorosa indiscrezione svela che il futuro di Kylian Mbappé potrebbe essere legato all’Italia.

Il futuro di Mbappé è appeso ad un filo: da mesi, infatti, si vocifera che potrebbe lasciare il Paris Saint-Germain a fine stagione, quando il suo contratto scadrà. L’attaccante francese non si è ancora pronunciato sul suo futuro, ma l’attesa di questi mesi porta a pensare che il suo destino possa essere lontano da Parigi e dal campionato francese.

Mbappé, la vittoria della Ligue e l’incognita sul suo futuro

Nello scorso turno di campionato, grazie al pareggio ottenuto contro il Lens, il PSG si è proclamato campione di Francia per la decima volta nella sua storia. Il match è terminato 1-1: Messi ha aperto le danze al 68′ e Corentin Jean ha pareggiato i conti a pochi minuti dalla fine. Ma poco importa il pareggio, il PSG ha conquistato la Ligue 1 davanti al suo pubblico. I parigini vincono il titolo nazionale con quattro giornate di anticipo alla fine del campionato. I 13 punti di vantaggio sul Marsiglia permettono al club allenato da Pochettino di conquistare la Ligue 1 senza troppa pressione.

LEGGI ANCHE –> Calciatore disperso in Ucraina – tutti ricorderanno la madre, protagonista di un altro dramma

Mbappé spera di chiudere la stagione con il titolo di capocannoniere: l’attaccante è attualmente a quota 22 reti, davanti a Martin Terrier del Rennes a quota 21 realizzazioni e Wissam Ben Yedder del Monaco (20).

Mbappé: tutti i club alla porta, ma il futuro in Italia non è più un sogno

Il futuro di Kylian Mbappé resta un’incognita: il contratto è in scadenza, dunque a fine stagione rinnoverà o lascerà il PSG. Le pretendenti al suo cartellino sono diverse: tra tutte il Real Madrid di Florentino Pérez, che aveva provato a strapparlo alla corte parigina già la scorsa estate con un’offerta mostruosa, che in quell’occasione non ebbe esito positivo.

Oltre che il Real, sul fuoriclasse francese hanno puntato gli occhi i club di mezza Europa, tra i quali anche la Juventus. Allegri vedrebbe in Mbappé l’attaccante ideale da affiancare a Vlahovic: con questo duo la Champions League tanto attesa a Torino potrebbe avere gli interpreti giusti per essere sollevata.

LEGGI ANCHE –> Inter – Colpo di scena! Inzaghi si lascia scappare l’amara verità: Non è stata colpa di Radu

I supporters del PSG fremono per il suo futuro. Le preferenze del calciatore restano un’incognita, ma i club di mezza Europa, Juventus compresa, restano alla finestra.