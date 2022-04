Juventus – Le parole di Chiellini sul futuro gelano i tifosi: la decisione è presa!

Il futuro è al centro dei pensieri della Juventus: lo ha confermato anche il capitano Giorgio Chiellini. Le parole del difensore hanno spiazzato i tifosi.

Il difensore e capitano della Juventus Giorgio Chiellini si è ufficialmente esposto: le parole sul suo futuro hanno stupito tutti.

Presente e futuro: sono questi i temi centrali in casa Juventus. Il presente, grazie alla rimonta completata nella seconda metà di stagione, è positivo: i bianconeri, grazie alla vittoria contro il Sassuolo, hanno messo in cassaforte la qualificazione alla prossima Champions League. Massimiliano Allegri ha affermato di non essere pienamente soddisfatto dell’annata che sta per concludersi, ma rientrare fra le prime quattro squadre in classifica era l’obiettivo minimo della dirigenza. Ora mancano quattro partite alla fine della Serie A, ma ci sarà anche la finale di Coppa Italia da giocare contro l’Inter: l’11 maggio ci sarà in palio un trofeo.

Il pensiero, però, è anche al futuro: tra addii ed innesti, il calciomercato sarà fondamentali. Lo ha confermato anche il capitano Giorgio Chiellini: le parole del difensore hanno spiazzato i tifosi.

Juventus, Chiellini e l’indizio sul futuro: manca solo l’ufficialità

Come anticipato, il mercato sarà fondamentale per la Juve, che in estate avrà bisogno di rinforzi per poter tornare competitiva sia in Italia che in Europa. La stagione in corso, alla fine dei conti, è positiva, ma l’obiettivo della dirigenza è quello di ricostruire una squadra vincente.

L’obiettivo primario, senza dubbio, sarà un attaccante, possibilmente un esterno offensivo. Il vuoto da colmare è di quelli pesanti, visto che c’è Dybala da sostituire. L’argentino, autore di un bel gol contro il Sassuolo, lascerà la squadra al termine della stagione poiché non è più ritenuto centrale per il progetto bianconero.

Ogni reparto verrà puntellato: il centrocampo, anche a causa di alcuni infortuni, è risultato troppo corto, mentre in difesa potrebbero esserci degli addii.

Tra questi, ci sarà quasi sicuramente quello del capitano Giorgio Chiellini: il difensore bianconero ha rilasciato dichiarazioni che lasciano trasparire indizi alquanto chiari. Il numero tre ha affermato che la sua storia alla Juve non avrà mai fine, ma ha aggiunto anche che dovrà parlare con la dirigenza e con la sua famiglia per prendere una decisione.

Le possibilità che lasci Torino sono altissime.

Chiellini, futuro negli USA?

Un anno fa si dava come per certo l’addio di Chiellini alla Juve con direzione USA. L’arrivo di Allegri ed un Europeo disputato a livelli altissimi ha però cambiato completamente lo scenario e, alla fine, il difensore ha firmato il rinnovo annuale in estate.

Addio che, però, pare sia stato rimandato solamente a questo luglio: salvo sorprese, Chiellini volerà negli States insieme ad Insigne per giocare in MLS. Ad ora non pare che una squadra abbia fatto passi avanti, ma tutto potrebbe cambiare dopo la fine del campionato.

Inoltre, il numero 3 bianconero ha ufficializzato un’altra decisione: lascerà la Nazionale.

La mancata qualificazione al prossimo Mondiale ha dato il via ad un nuovo corso di cui non farà parte il capitano Giorgio Chiellini. Il difensore sarebbe rimasto fino alla competizione in Qatar, ma ha deciso di dire addio per lasciare spazio ai più giovani. La sua ultima partita sarà contro l’Argentina, sfida che metterà di fronte campioni d’Europa e campioni del Sud America.

Il suo addio alla Nazionale ha sorpreso alcuni tifosi, anche se la decisione era nell’aria. La sconfitta con la Macedonia a Palermo ha messo in discussione il gruppo che ha vinto l’Europeo. Chiellini, dunque, potrebbe essere solamente il primo dei senatori che non indosserà più la maglia azzurra: le prossime convocazioni potrebbero riservare diverse sorprese.