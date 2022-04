Sinisa Mihajlovic – ecco cosa succede in ospedale ogni giorno: è incredibile

Sinisa Mihajlovic continua la sua battaglia contro la leucemia con grande forza e coraggio: il dettaglio rivelato su ciò che accade ogni giorno in ospedale ha lasciato tutti a bocca aperta.

Un dettaglio emerso su Mihajlovic ha stupito tutti per la forza e la resilienza dell’allenatore serbo, il quale sta attualmente guidando il Bologna da remoto.

Sinisa Mihajlovic sta dando indicazioni ai giocatori e allo staff da remoto: l’allenatore serbo non ha voluto arrendersi alla malattia, ma al contrario sta dimostrando una forza fuori dal comune.

Mihajlovic e il percorso terapeutico che sta affrontando

Circa un mese fa, Sinisa Mihajlovic annunciava il possibile ritorno della leucemia: delle analisi hanno svelato dei valori sballati che lasciavano intendere ad un ritorno della malattia che aveva già contratto e sconfitto un paio di anni fa. La sua ripresa era stata ottima, ma, come spesso accade, questo genere di malattie possono tornare.

Mihajlovic e il suo Bologna, però, non si sono gettati nello sconforto. Al contrario la squadra bolognese ha ottenuto due pareggi importanti contro Milan e Juve in trasferta e una vittoria contro la Sampdoria al Dall’Ara. Partite che Mihajlovic sta seguendo e dirigendo con attenzione e passione nonostante si trovi all’ospedale. La squadra è attualmente guidata dalla panchina da Miroslav Tanjga.

La sua forza incredibile si vede da qui: non dimentica mai di farlo

Nonostante le cure pesanti alle quali si sta sottoponendo, Mihajlovic non dimentica mai di stare vicino alla sua squadra quotidianamente. Il tecnico punta la sveglia presto, legge i quotidiani e si collega tramite videochiamata prima e dopo ogni allenamento con il suo staff per fare il punto della situazione e ricevere aggiornamenti.

Inoltre, prima di ogni gara del Bologna telefona lo staff per una riunione tecnica, mentre a fine partita uno dei suoi collaborati per mettersi in contatto con i giocatori, con i quali fino al momento si è complimentato per le tre partite che hanno disputato.

La sua routine in ospedale fa capire quanta forza ci sia in quest’uomo che non si è lasciato abbattere, ma che trova nel suo amore per il calcio e per il suo lavoro il coraggio e l’energia per affrontare a testa alta questa battaglia.