Mondiali a rischio, l’incredibile sconfitta dell’Italia di Mancini

Una sconfitta che ha dell’incredibile per la squadra di Roberto Mancini, che rischia l’accesso ai mondiali.

Il prossimo 24 marzo, l’Italia di Roberto Mancini giocherà contro la Macedonia del Nord, la semifinale per l’accesso ai mondiali in Qatar2022.

In caso di vittoria, gli azzurri dovranno vedersela in finale contro la vincente di Portogallo-Turchia, e lo stivale intero spera di non incontrare una squadra temibile come quella di CR7 e compagni sulla strada verso il mondiale.

Dopo l’incredibile successo a Euro2020, ottenuto lo scorso 11 luglio in casa dell’Inghilterra dopo un’estenuante serie di calci di rigore, l’Italia ha ottenuto altre 3 vittorie, contro Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania, centrando l’incredibile record della serie di imbattibilità più lunga della storia del calcio a livello di Nazionali, raggiungendo le 37 gare senza sconfitta, superando la Spagna e il Brasile, che si erano fermate a 35.

Dopo quella vittoria qualcosa deve essersi rotto, dato che i quattro pareggi nelle successive cinque partite di qualificazione ai mondiali in Qatar2022 hanno portato al secondo posto nel girone, costringendo gli azzurri a passare dai playoff per sperare nell’accesso alla competizione.

Due 0-0 e due 1-1 che testimoniano una grossa difficoltà offensiva, tanto che il CT azzurro ha poi convocato per uno stage anche Joao Pedro, brasiliano ma naturalizzato italiano, e Mario Balotelli, tornato nel giro delle convocazioni dopo svariati anni di assenza.

L’incredibile disfatta

Nelle ultime ore è emerso un retroscena clamoroso che vede coinvolta proprio la nazionale campione d’Europa, sconfitta contro ogni pronostico.

Il racconto è emerso da un’intervista fatta al centrocampista del Vicenza, in prestito dalla Juventus, Filippo Ranocchia. Il classe 2001 racconta infatti un’episodio successo proprio quest’estate, alla vigilia di Euro2020.

Protagonista della vicenda l’Italia Under-20, di cui lui faceva parte, che riuscì incredibilmente a sconfiggere gli azzurri a pochi giorni dall’esordio nella competizione. La partita fu disputata a porte chiuse e i ragazzini riuscirono a sconfiggere la squadra di Mancini per 1-0. Una sconfitta che, come ci tiene a sottolineare Ranocchia, ha portato bene alla nazionale azzurra, che è riuscita a salire poi sul tetto d’Europa dopo l’incredibile cavalcata estiva.

E chissà allora che Mancini non chieda che venga organizzata nuovamente una sfida con i ragazzini terribili che furono in grado di sconfiggere l’armata azzurra, in modo da portare fortuna in vista delle complicate sfide contro Macedonia del Nord e Portogallo o Turchia. L’Italia intera spera nell’impresa, non partecipare a due mondiali di fila sarebbe veramente dura.