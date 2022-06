De Laurentiis e l’annuncio che fa entusiasmare i tifosi: si attende la conferma

Aurelio De Laurentiis scalda la piazza partenopea con un annuncio sorprendente in vista dell’estate. Si attende ancora la conferma, ma quello dichiarato dal presidente del Napoli ha già iniziato a creare entusiasmo.

È un fiume in piena Aurelio De Laurentiis in conferenza stampa, dove ha parlato di diverse tematiche riguardanti il suo Napoli.

Gli azzurri hanno dimostrato di essere già molto attivi in queste prime fasi del mercato e il programma per questa estate infiamma i tifosi.

Ritorno in Champions ma con strategie ben precise

In questa prima stagione con Luciano Spalletti al timone del Napoli, i partenopei hanno lottato a lungo per lo Scudetto con Milan e Inter. Qualche passo falso di troppo ha estromesso anzitempo gli azzurri dalla corsa. Il presidente De Laurentiis, però, ha voluto rimarcare come una stagione che è culminata con il ritorno in Champions League non possa essere definita fallimentare. Per la risonanza e gli introiti che scaturiscono dalla competizione europea più prestigiosa. Gli addii di Lorenzo Insigne e Faouzi Ghoulam non hanno scomposto la dirigenza del Napoli che non ha perso tempo nel sostituirli con Kvicha Kvaratskhelia e Mathias Olivera. Gli azzurri, però, guardano anche alle occasioni a parametro zero e, come dichiarato in conferenza stampa da ADL, avrebbero aperto i contatti con gli agenti di Federico Bernardeschi: “Ho parlato già da un paio di settimane con l’agente per Bernardeschi. Ne parlo con Spalletti, vedremo come si sviluppano certe situazioni“.

Ecco la dichiarazione che ha spiazzato tutti, anche il mercato è tutto una sorpresa

Oltre alle strategie di mercato in vista della prossima stagione il presidente del Napoli ha presentato i ritiri estivi della sua squadra. Questa estate i partenopei saranno a Castel di Sangro dove sosterranno una parte di ritiro condito da amichevoli di lusso con squadre di fama mondiale, come testimoniano le parole di ADL: “Faremo 3 o 4 partite durante il periodo di Castel di Sangro, fra il 23 luglio e il 6 agosto. Porteremo squadre internazionali importanti“.

Tra le squadre che potrebbero affrontare il Napoli in amichevole potrebbe esserci anche la squadra appena laureatasi campione d’Europa: il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Proprio la presenza di quest’ultimo, molto amato dalla piazza partenopea durante la sua esperienza sotto il Vesuvio, potrebbe favorire la realizzazione di una partita memorabile, nonostante si parli di calcio d’agosto.