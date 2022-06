Milan – Rafael Leao, le parole della leggenda sanno di sentenza: i tifosi rossoneri gongolano

Rafael Leao è stato senza ombra di dubbio uno dei protagonisti principali della vittoria dello scudetto del Milan: il suo talento ha avuto la benedizione di una leggenda del calcio.

La stagione fatta da Rafael Leao ha consacrato a tutti gli effetti il portoghese come uno dei giocatori più decisivi della Serie A. Tutte le big europee lo vogliono, ma il Milan vuole fare di tutto per tenerselo stretto il più a lungo possibile.

Tra le cose migliori fatte da Paolo Maldini e Ricky Massara dal loro approdo al Milan c’è sicuramente l’acquisto di Rafael Leao. Nell’agosto del 2019 i rossoneri decidono di sborsare per lui 30 milioni di euro, una cifra molto importante per un giocatore che aveva appena concluso la sua prima vera annata della sua carriera da titolare al Lille. Eppure in lui la società aveva visto qualcosa di speciale, che però ha fatto fatica a venire fuori inizialmente.

Dopo due stagioni di apprendistato, nelle quali Leao ha mostrato troppa discontinuità, il talento è finalmente sbocciato. Il portoghese ha segnato e fatto assist in tutte e tre le competizioni giocate quest’anno dal Milan (14 gol e 12 assist in totale) ma soprattutto è stato dall’inizio alla fine il leader tecnico della squadra. Nei momenti di difficoltà di gioco, i compagni sapevano che appoggiandosi a lui potevano crearsi pericoli per gli avversari.

Soprattutto nell’ultima parte di stagione, quella decisiva per la conquista dello scudetto, Leao è stato imprendibile per tutti. Il portoghese sembra finalmente essersi reso conto delle enormi potenzialità che madre natura gli ha donato, tanto che le sue prestazioni hanno attirato le attenzioni di tutte le big europee.

Le stimmate del predestinato: Leao incoronato anche da uno dei più grandi

In una recente intervista, Paolo Maldini ha ribadito come all’interno del contratto di Rafael Leao sia stata messa una clausola rescissoria da 150 milioni di euro. Una cifra altissima, che però non ha distolto l’interesse di Real Madrid, Manchester City e Paris Saint-Germain per lui. Quel che è certo è che il Milan proverà in tutti i modi a rinnovare al più presto il contratto in scadenza nel 2024, con un importante adeguamento dell’ingaggio. Dopo gli apprezzamenti di Ronaldinho, Leao è stato incoronato anche da uno degli allenatori più vincenti della storia del calcio: il suo connazionale José Mourinho.

L’attuale tecnico della Roma, reduce dal trionfo in Conference League, ha esaltato l’attaccante del Milan attraverso un’intervista alla testata portoghese Record. Mourinho ha detto: “Che giocatore, è implacabile. Il Milan è perfetto per le sue qualità e lui gli ha risolto molte partite. Contro la difesa bassa è molto forte, ma anche in transizione e nello spazio. Mamma mia, spero che continui così, con una buona testa e con la gente giusta al suo fianco può diventare grande, molto grande”.

Insomma, parole molto forti da un allenatore che in tutta la sua carriera ha vinto ben 26 titoli. I tifosi del Milan si godono il loro fuoriclasse, con la speranza che rimanga con la maglia rossonera il più a lungo possibile.