Roma – Mourinho prepara il colpaccio a centrocampo: ecco l’annuncio che fa sognare i tifosi giallorossi

La Roma vuole regalare a José Mourinho un centrocampista di livello per provare a raggiungere un piazzamento in Champions League nella prossima stagione: le parole non lasciano spazio a fraintendimenti, i tifosi possono sognare.

Dopo la vittoria della Conference League, Mourinho pretende dalla società dei rinforzi in sede di calciomercato. Per quanto riguarda il centrocampo, l’obiettivo numero uno è ormai chiaro.

Il calciomercato deve ancora iniziare ma tutte le società di Serie A si stanno già muovendo per cercare di accorciare i tempi e anticipare le rivali. Una delle più attive è sicuramente la Roma, che proverà a regalare a Mourinho una rosa ancora più competitiva per la prossima stagione. Sono tanti i giocatori accostati ai giallorossi, che però per forza di cose dovranno affrontare anche il discorso cessioni.

Tra quelli che lasceranno sicuramente ci sono Santon e Maitland-Niles: quest’ultimo, arrivato in prestito dall’Arsenal a gennaio, non ha lasciato il segno in questa seconda parte di stagione. Molto complicate sono anche le situazioni inerenti a Sergio Oliveira, per cui il Porto non farà sconti dai 13 milioni richiesti per il riscatto, e Henrikh Mkhitaryan, molto vicino a firmare per l’Inter.

Le altre situazioni da valutare sono quelle di tre dei giocatori con più mercato dell’intera rosa: Cristante, Veretout e soprattutto Nicolò Zaniolo. Per tutti questi motivi la Roma deve mettersi già da ora avanti con il lavoro per cercare, soprattutto a centrocampo, dei rinforzi all’altezza.

Parole d’amore che non lasciano dubbi: la Roma non può farsi sfuggire quest’occasione

L’occasione di mercato arriva dalle dichiarazioni di uno dei giocatori che più si è messo in mostra in questo campionato di Serie A: Davide Frattesi. Il centrocampista del Sassuolo è stato protagonista di una grande stagione alla sua prima esperienza nella massima serie, condita da 4 gol e 4 assist. Cresciuto nel settore giovanile della Roma, il classe ’99 non ha nascosto il suo desiderio di tornare a vestire la maglia giallorossa.

Attraverso un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Frattesi ha ribadito la sua passione per la città in cui è nato e per la squadra di cui è tifoso: “È un qualcosa che mi è rimasto dentro. Quando stai bene in un ambiente, sei a casa tua, conosci uno dei tuoi idoli come De Rossi, è un qualcosa di importante che mi è rimasto dentro. L’ho detto già che prima era un mio tarlo tornare a Roma, a parte la piazza, poi nel tempo si cambia, però il pensiero ci può sempre essere. Per un romano poi credo sia normale”. Il Sassuolo però non vuole fare sconti per uno dei suoi gioiellini e ha già rifiutato una prima proposta di 15 milioni di euro da parte dei giallorossi.

Su Frattesi ci sono molte big, soprattutto italiane, ma non ci sono dubbi sul fatto che la Roma sia una delle squadre più accreditate a prenderlo in questa sessione di calciomercato.