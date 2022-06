Milan – Con il passaggio di proprietà si infiamma il mercato: trattative caldissime in corso

Da qualche giorno è ufficiale il passaggio del Milan, squadra campione d’Italia, dal fondo Elliott a RedBird Capital. La nuova proprietà non ha perso tempo e si è gettata a capofitto sul mercato.

I rossoneri dovranno, infatti, rinforzare la squadra che sarà impegnata su tre fronti.

Inoltre, le diverse partenze obbligano la dirigenza ad intervenire in più reparti per sostituire chi è al passo d’addio.

Porte scorrevoli, bisogna rimpiazzare chi lascia

Tra i probabili partenti c’è chi lo Scudetto lo ha sollevato al cielo, il capitano Alessio Romagnoli. La certezza assoluta di un addio non è ancora stata data, ma i contatti con Juventus e, soprattutto, Lazio di qualche mese fa lasciano presagire ad un futuro lontano dal diavolo. Chi partirà certamente, invece, è Franck Kessié. Il centrocampista ivoriano ha da tempo deciso di non rinnovare il contratto avendo da qualche mese un accordo con il Barcellona. Anche in avanti la situazione è da monitorare con cura. Se all’inizio si ipotizzava un possibile ritiro di Zlatan Ibrahimovic adesso questa pista sembra essere sfumata. Lo svedese, però, a causa dell’operazione al ginocchio tornerà a disposizione tra fine 2022 e inizio 2023. Per questo, il Milan dovrà intervenire anche in avanti.

Tanti nomi sulla lista, il Milan sfoglia la margherita

Tra le trattative portate avanti da Maldini e Massara quella più vicina alla fumata bianca è l’ingaggio di Divock Origi. L’attaccante belga, vicecampione d’Inghilterra e d’Europa con i reds, ha deciso di lasciare Anfield e il progetto Milan sembra averlo convinto. Per il reparto arretrato proseguono i contatti con il Lille per arrivare a Sven Botman, con la quale il club ha un accordo di massima ma non ha ancora trovato l’intesa con la società francese. L’alternativa all’olandese è il brasiliano Bremer. Per il difensore del Torino è corsa a due con l’Inter con il calciatore che avrebbe espresso la sua preferenza per i nerazzurri.

A centrocampo, ancora dal Lille, l’obiettivo numero uno resta Renato Sanches che gradirebbe il trasferimento alla corte di Pioli. Sulla trequarti, invece, regna l’incertezza. In bilico le posizioni di Junior Messias, il diavolo vorrebbe uno sconto dal Crotone, e di Rafael Leao cercato dal Real Madrid. È tornato di moda il nome del sassolese Domenico Berardi, ma il profilo che mette d’accordo l’intera dirigenza rossonera è quello di Charles De Ketelaere. L’unica certezza in questo reparto riguarda l’arrivo di Yacine Adli, prelevato la scorsa estate dal Bordeaux e rimasto in prestito ai girondini per l’intera stagione.