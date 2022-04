Manchester Utd, un doloroso lutto sconvolge la squadra: sofferto addio, ecco di chi si tratta

Giorni difficile per la squadra del Manchester Unt, qui dove tutti i giocatori sono sconvolti dal terribile lutto che ha colpito la società. Ecco di chi si tratta.

Sono giorni difficili per tutti i membri della squadra del Manchester Utd, sconvolti dalla terribile notizia che in queste ore ha fatto il giro del mondo. Si tratta di un terribile lutto arrivato in quello che doveva essere un giorno di festa per uno dei calciatori della squadra.

Un addio particolarmente sofferto è accompagnato da un messaggio che ne dà il triste annuncio, il quale mente non si dica ha fatto il giro del web.

Grave lutto al Manchester Utd

La primavera segnava un momento molto importante per uno dei giocatori del Manchester Utd, in dolce attesa di una coppia di gemelli che sarebbero dovuti nascere in queste settimane… ma il tutto non è andato come preventivato.

Stiamo parlando di Cristiano Ronaldo e della compagna Giorgina Rodriguez, che a breve sarebbero dovuti diventare genitori di una bellissima coppia di gemelli e che invece insieme alla gioia si vedono costretti a vivere il dolore più brutto legato alla scomparsa prematura di un figlio.

Il messaggio di addio sui social

La notizia relative alla scomparsa di uno dei due bambini dei quali Giorgina Rodriguez era un dolce attesa ha sconvolto il mondo e lasciato senza parole i tifosi di Cristiano Ronaldo, insieme ai compagni di squadra del Manchester Utd attualmente stretti attorno al dolore della coppia.

Nel messaggio condiviso sui social della coppia, infatti, è possibile leggere il seguente messaggio di addio: “È con la più profonda tristezza che annunciamo la morte del nostro bambino. È il dolore più grande che un genitore possa provare. Solo la nascita della nostra bambina ci dà la forza di vivere questo momento con un po’ di speranza e di felicità. Vorremmo ringraziare i medici e gli infermieri per tutte le cure e il supporto forniti. Siamo devastati e chiediamo privacy in questo momento molto difficile. Ragazzo nostro, tu sei il nostro angelo. Ti ameremo per sempre”.