Clamoroso Mbappé – Parla la madre: il futuro del francese è vicino ad una svolta inattesa

Il futuro di Kylian Mbappé è avvolto dal mistero. La madre dell’attaccante del PSG si è esposta pubblicamente svelando uno scenario inatteso.

Si sta delineando una situazione imprevista intorno a Kylian Mbappé: saranno giorni decisivi per il futuro dell’attaccante del PSG.

Il futuro di Mbappé è rappresentato da un grande punto di domanda. L’attaccante del PSG, uno dei migliori giocatori del mondo, è attualmente in scadenza di contratto e sarebbe libero di lasciare i parigini a parametro zero. Si tratterebbe di un danno economico non indifferente per il club che, per acquistarlo dal Monaco, aveva speso ben più di €100 milioni.

Come noto, il Real Madrid sta seguendo con fortissimo interesse gli sviluppi della vicenda e questa situazione ha causato irritazione in casa Paris Saint-Germain. Ora, però, si sta per giungere ad una conclusione: la madre del francese ha parlato pubblicamente spiegando cosa sta accadendo.

PSG o Real Madrid: la madre di Mbappé chiarisce tutto

Al Real Madrid piace Mbappé ed il sentimento è reciproco. L’attaccante non ha mai nascosto il desiderio di giocare per i Blancos, che già la scorsa estate hanno provato ad acquistarlo offrendo una cifra elevatissima al PSG.

La proposta, però, è stata respinta e il francese ha passato l’intera stagione con il contratto in scadenza.

Il club parigino ha accettato il rischio di perderlo a zero sicuro della possibilità di raggiungere un accordo entro la fine della stagione. La situazione, però, non si è mai sbloccata e Mbappé ha deciso di rimandare la decisione al termine della stagione. Ora il momento è arrivato e il giocatore del PSG pare abbia deciso il proprio futuro.

In questi ultimi giorni, Mbappé pareva più che sicuro di accettare l’offerta del Real Madrid. Il club spagnolo era ottimista sulla riuscita della trattativa, ma ora tutto è cambiato.

Il giocatore, clamorosamente, avrebbe deciso di restare al PSG accettando un’offerta incredibile (i dettagli non sono ancora noti e verranno chiariti nei prossimi giorni) con ricco bonus al momento della firma.

La madre dell’attaccante ha spiegato così quello che sta accadendo: “Abbiamo un accordo sia con il Real Madrid che con il Paris Saint-Germain. Kylian ora deciderà. Le due offerte sono quasi identiche, toccherà a Kylian scegliere”.

Mbappé avrebbe già deciso di rimanere al PSG dopo aver ricevuto la nuova proposta dei francesi. Inoltre, sarebbe stato decisivo l’intervento di alcune persone molto influenti e a lui vicine che lo hanno portato a Parigi anni fa. La scelta verrà comunicata a breve e ufficializzata, ma tutto lascia intendere che il futuro dell’attaccante sarà ancora all’ombra della Torre Eiffel.