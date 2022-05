Napoli – De Laurentiis getta ombre sul futuro di Spalletti: le sue parole non lasciano dubbi

Il futuro di Luciano Spalletti sulla panchina del Napoli resta un tema caldissimo: ne ha parlato il presidente Aurelio De Laurentiis con dichiarazioni senza filtri.

I tifosi del Napoli si interrogano sul futuro di Luciano Spalletti: il presidente Aurelio De Laurentiis ha chiarito la situazione.

La stagione sta giungendo al termine ed è il momento di tirare le somme. L’umore in casa Napoli è positivo, ma la sensazione è che si potesse fare meglio: la qualificazione in Champions League era l’obiettivo dichiarato, ma la lotta per lo scudetto è sfuggita di mano per alcuni errori evitabili.

Tuttavia, la squadra ha ridato entusiasmo all’ambiente dopo annate altalenanti: merito anche di Luciano Spalletti, che con il lavoro ha dato una forte identità alla sua rosa ed una mentalità più matura.

Ora l’obiettivo è chiudere al meglio il campionato per poi pensare al futuro con l’intenzione di essere ancora più competitivi. Proprio del futuro ha parlato il presidente Aurelio De Laurentiis, che ha commentato anche le voci sull’allenatore toscano.

Spalletti, il futuro a Napoli è in bilico: De Laurentiis non si nasconde

Aurelio De Laurentiis è recentemente intervenuto in giunta comunale in concomitanza della consegna della statua del “Pibe de Oro“, una statuetta in omaggio a Diego Armando Maradona.

Il presidente del Napoli ha colto l’occasione per commentare l’annata della sua squadra e per parlare di Luciano Spalletti.

Nelle ultime settimane, infatti, varie indiscrezioni hanno riportato di un rapporto incrinato fra i due. Eppure, ad inizio anno, si parlava di totale simbiosi fra presidente ed allenatore, al punto che De Laurentiis non si è mai esposto pubblicamente per tutto l’anno.

A causare queste voci sono state le recenti dichiarazioni sul futuro di Spalletti, che ha sempre glissato la domanda.

Il presidente, durante il suo intervento, ha affermato: “Ho sempre dichiarato di aver fatto un contratto di due anni con opzione a mio favore per un terzo anno. Dite che ho una gestione padronale, ma io delle mie cose mi interesso”.

Le dichiarazioni di De Laurentiis chiariscono un concetto: Spalletti ha ancora un anno di contratto, ma non è detto che il rinnovo per una terza stagione sia cosa fatta.

In modo più semplice, si può dire che il futuro di Spalletti al Napoli dipenda in modo diretto ed univoco dalla volontà del presidente. Intanto, DeLa ha espresso un pensiero non banale: “Spalletti è qui e non si è fatto una casa. È lui che deve sentire questo bisogno di Napoli, lasciamolo lavorare e ambientare. L’allenatore è formidabile e l’uomo è serio”.

Già in passato (recentemente con Ancelotti), De Laurentiis ha insistito sul senso di appartenenza a Napoli e sull’ambientamento: il suo potrebbe essere stato un messaggio, ma anche un consiglio, non troppo velato a Spalletti.