Napoli è incredibile! Fuori anche lui, periodo stregato per gli azzurri

La situazione si complica ulteriormente in vista dell’importantissima sfida contro l’Atalanta. Un’altra grave assenza va ad accumularsi a quelle già accertate: i tifosi sono allibiti!

Il Napoli non può permettersi passi falsi per non perdere contatto con la vetta della classifica attualmente occupata dal Milan. Il prossimo ostacolo però è uno dei più tosti: l’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

Il Napoli si sta preparando per la sfida di domenica 3 aprile contro l’Atalanta al Gewiss Stadium. La sconfitta casalinga nello scontro diretto contro il Milan sembrava aver affossato le ambizioni scudetto della squadra campana, ma le successive vittorie contro Hellas Verona e Udinese hanno rimesso pienamente in gioco i partenopei.

Contro l’Atalanta saranno però numerose e pesanti le assenze tra le fila della rosa. Infatti sia Rrahmani che Osimhen sono squalificati e saranno costretti a saltare l’impegno. Soprattutto quella dell’attaccante nigeriano è un’assenza pesantissima visto il momento di forma che stava attraversando. Oltre a loro non ci saranno neanche Di Lorenzo, Meret, Anguissa e Petagna, tutti colpiti da problemi fisici che impediranno loro di scendere in campo. Da valutare anche la situazione Mertens, per il fatto che la moglie è al termine della gravidanza.

Quello che però preoccupa maggiormente il Napoli è l’ultimo stop di una pedina fondamentale per l’assetto azzurro. Le sue condizioni saranno verificate nei prossimi giorni, si spera che possa recuperare in tempo, intanto c’è già pronto il sostituto.

Ecco la grande assenza che può affossare il morale della squadra

Il Napoli ha già affrontato un periodo simile tra dicembre e gennaio, quando la squadra tra Covid, Coppa d’Africa e infortuni fu decimata. In quell’occasione i partenopei se la cavarono egregiamente, andando a vincere a San Siro contro il Milan e pareggiando all’Allianz Stadium contro la Juventus. Adesso è però arrivato il momento cruciale della stagione, e ogni mezzo passo falso può essere pagato a caro prezzo.

L’ultima defezione in casa Napoli riguarda il suo allenatore, Luciano Spalletti. Il mister toscano è stato colpito negli ultimi giorni da un virus influenzale che lo ha costretto a rinchiudersi in casa. Fortunatamente per gli azzurri, il tampone effettuato a Spalletti ha dato esito negativo, scongiurando l’ipotesi di un contagio da Covid 19. La sua presenza per la sfida contro l’Atalanta resta comunque in dubbio, anche se la speranza dei tifosi napoletani è quello di averlo in panchina a dirigere i suoi.

Nel caso non ce la facesse, ecco che prenderà il suo posto il suo vice Marco Domenichini, che già in altre occasioni ha avuto modo di sostituire l’allenatore di Certaldo.