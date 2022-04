Napoli – E’ scontro tra Osimhen ed i tifosi: il retroscena a fine gara che preoccupa tutti

By

Al termine della sconfitta contro l’Empoli, i giocatori del Napoli hanno subito una durissima contestazione non gradita da Osimhen.

Al termine della durissima confitta esterna contro l’Empoli, un gruppo di giocatori del Napoli si è diretto a salutare i tifosi arrivati sino in Toscana a sostenere la squadra, l’epilogo è stato però imprevisto tanto da accendere uno scontro gli stessi supporter e Victor Osimhen, ecco il retroscena emerso nelle ultime ore.



La domenica di Serie A ha iniziato a portare alcune certezze nelle varie lotte presenti in campionato, tra queste l’uscita di scena del Napoli dalla lotta scudetto.

Una domenica amara come non mai quella vissuta dal Napoli e da tutti i suoi tifosi che devono oramai arrendersi alla quasi impossibilità di raggiungere quel sogno scudetto che più volte in questa stagione era parso raggiungibile.

Gli uomini di Spalletti erano impegnati alle ore 15 al Castellani di Empoli con l’obbligo di vincere per tenersi vicini all’Inter, vincente nell’anticipo del sabato contro la Roma, e mettere pressione sul Milan impegnato la sera contro la Lazio. L’imperativo vincere per il Napoli si era creato anche a causa delle recenti delusioni interne contro Fiorentina e Roma che avevano portato solo 1 punto su 6 alla causa azzurra.

I campani, dopo un primo tempo non semplice, sono riusciti a sbloccare la partita con Mertens per poi raddoppiare nella ripresa con il gol di Lorenzo Insigne, tutto facile insomma se aggiungiamo anche che l’Empoli non vinceva da 16 partite (l’ultima vittoria fu proprio contro il Napoli al Maradona), invece tutto facile non è stato.

Dal minuto 80 il Napoli cade in un inspiegabile blackout che porta al gol di Henderson prima e alla doppietta di Pinamonti poi (doppietta facilitata dal grossolano errore di Meret) per un’incredibile rimonta da 0-2 a 3-2 che getta tutto il Napoli e tutta la città nel più completo sconforto.

Una delusione troppo forte per tutti a partire dai tifosi che non hanno mancato l’occasione di sottolinearla a fine partita causando l’ira di Victor Osimhen.

La reazione inaspettata a fine gara: il dettaglio che innesca la tensione

Lo svolgimento della partita e il risultato finale non sono sicuramente andati giù ai tifosi del Napoli, delusi e amareggiati per la bruttissima sconfitta della propria squadra che rischia di porre in bilico anche il terzo posto.

Alla fine della partita solo 5 giocatori hanno avuto la forza di andare sotto la curva per ringraziare i tifosi del sostegno anche a chilometri di distanza da Napoli ma i supporter azzurri non hanno accolto in maniera calorosa i propri beniamini.

Tra i 5 andati nei pressi del settore ospiti c’era anche Victor Osimhen. Il centravanti nigeriano è tra i simboli della squadra ma nonostante e la contestazione subita non gli è affatto piaciuta. Osimhen ha reagito male alle proteste dei tifosi e la situazione non è degenerata solo per il provvidenziale arrivo di Juan Jesus che ha allontanato il compagno che stava rispondendo a tono ai proprio tifosi.

Un momento di altissima tensione e di grande nervosismo dunque non solo nello spogliatoio ma anche nel rapporto con i tifosi che rischia di convincere quei giocatori dati come possibili partenti ad allontanarsi dal Maradona.

Tra i possibili addii anche quello di Osimhen non è pertanto da escludere soprattutto se questo nervosismo mostrato contro l’Empoli non dovesse risolversi in tempi brevi.