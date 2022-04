Brutte notizie per Francesco Totti: rubata una sua maglia autografata

Brutte notizie in arrivo per Francesco Totti, le quali quel che non si dica hanno fatto il giro del web lasciando l’ex capitano della Roma senza parole. Ecco cosa è successo nel dettaglio.

Nel mirino dell’attenzione del web in queste ore troviamo nuovamente Francesco Totti è una notizia che lo riguarda da molto vicino, un furto messo in atto da una squadra di ladri che ha rubato un importante cimelio.

La clamorosa storia è legata al furto messe in atto dai lati in questione ha subito fatto il giro del web, trattandosi di comunque di un atto gravoso sulla quale gli inquirenti stanno cercando di far luce dopo l’accaduto.

Brutte notizie per Francesco Totti

Ebbene sì, abbiamo avuto modo di spiegare all’inizio del nostro articolo, a tenere banco nel mondo del web troviamo la clamorosa notizia relativa ad un furto subito da una tifosa spiegata di Francesco Totti.

La donna in questione, dunque, ha subito un furto da un gruppo di ladri che ha fatto incursione nel suo negozio in un paesino in prossimità di Firenze portando via alcuna mercanzia in bigiotteria e una maglia della Roma autografata da Francesco Totti durante gli anni di carriera in qualità di calciatore e capitano della squadra.

Indagini in corso dopo il furto

La notizia relativa al furto della maglia firmata da Francesco Totti ha inevitabilmente fatto il giro dei media in Italia, raccontata anche dal sito forzaroma.info.

La proprietaria del negozio ha subito esposto denuncia circa il furto subito ma a quanto pare l’unica cosa per la quale nutre un forte interesse e la possibilità di riavere indietro alla maglia firmata dal calciatore alla quale era molto affezionata. Chissà se Francesco Totti venendo a conoscenza della triste vicenda deciderà di omaggiare la tifosa con una nuova maglia da lui autografata, cercando così di colmare in parte la tristezza del furto subito.