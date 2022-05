Napoli – La gravissima punizione inflitta sbattuta in prima pagina: è polemica

Dopo la clamorosa sconfitta al Castellani contro l’Empoli il Napoli impone pesanti sanzioni ad un membro della squadra. La situazione si fa più drammatica.

La sconfitta subita in toscana contro l’Empoli di Andreazzoli ha lasciato delle pesanti scorie nell’ambiente partenopeo.

La squadra di Luciano Spalletti ha detto praticamente addio ai sogni scudetto dopo tre partite senza vittoria e dai risultati più che deludenti, gettando alle ortiche tutto il duro lavoro fatto fino a questo momento.

Dopo la vittoria con l’Atalanta l’entusiasmo azzurro era salito alle stelle, ma i risultati recenti hanno portato gravi ripercussioni sul morale di tutto l’ambiente napoletano. Prima la sconfitta interna subita contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano, poi il pareggio contro la Roma di José Mourinho arrivato proprio nei minuti di recupero e per finire una partita assurda contro l’Empoli che è riuscito in appena sette minuti (dall’80’ all’87’) a ribaltare ben due gol di svantaggio.

Risultati che hanno spinto il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ad imporre un ritiro che è stato però subito cancellato limitandosi a vigilare le sessioni di allenamento in vista della partita contro il Sassuolo.

Un giocatore in particolare è finito nel mirino della società partenopea e dei duri provvedimenti sono stati presi contro di lui.

LEGGI ANCHE -> PSG – Follie per arrivare a Conte: le richieste dell’allenatore sono da non credere!

I dettagli del clamoroso provvedimento: le reazioni del calcio europeo

L’attaccante nigeriano del Napoli ha vissuto una stagione piena di alti e bassi. 5 gol e un cartellino rosso nelle prime undici partite di campionato, poi il duro infortunio subito nella partita contro l’Inter e un mese e mezzo di stop.

Il ritorno in campo il 17 gennaio nella partita contro il Bologna, il ritorno al gol il 6 febbraio nella partita contro il Venezia, e da quel momento Osimhen ha segnato altri 6 gol, quattro dei quali con due doppiette consecutive contro Hellas Verona e Udinese.

Come il resto della squadra però Osimhen è stato travolto da una grande flessione, e dopo aver saltato per squalifica la trasferta di Bergamo con l’Atalanta, il nigeriano ha messo la sua firma solo sulla sconfitta contro la Fiorentina. Al termine della partita contro l’Empoli, Victor è apparso tra i più nervosi dopo la contestazione dei tifosi napoletani.

LEGGI ANCHE -> Sinisa Mihajlovic – ecco cosa succede in ospedale ogni giorno: è incredibile

Per questo motivo, secondo quanto riportato dal più popolare quotidiano nigeriano, Sporting Sun, il Napoli avrebbe preso dei provvedimenti proprio contro l’ex Lille impedendogli alcune attività extra-calcistiche come andare a fare shopping o in discoteca e utilizzare i social network. Sanzioni dure che potrebbero anche portare il giocatore a fare delle considerazioni sul suo futuro, visto che diversi club di Premier League lo hanno adocchiato come obiettivo principale per la prossima sessione di mercato.