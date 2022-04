Napoli – La pesantissima risposta di Spalletti a Mourinho: scoppia la lite sui social

È arrivata ed è fortissima la risposta dell’allenatore del Napoli Luciano Spalletti alle polemiche del suo avversario. Quello che ha detto è pesantissimo, scoppia la lite sui social fra le due parti.

La partita fra Napoli e Roma ha causato non poche polemiche e gli allenatori si sono esposti in prima persona. Spalletti ha espresso la propria opinione a fine match.

Napoli e Roma hanno dato vita ad una partita molto intensa e ricca di emozioni, ma anche di episodi arbitrali molto contestati. Il risultato finale dice 1-1 con gol di Insigne ed El Shaarawy, ma il punteggio porta con sé anche un verdetto: gli azzurri sono praticamente out dalla corsa scudetto. Mancano ancora delle partite e tutto può accadere, ma la formazione di Spalletti ha raccolto un solo punto negli ultimo 180 minuti: troppo poco in questa fase della stagione per ambire alla vetta della classifica.

Come anticipato, però, il match di ieri ha avuto anche degli episodi dubbi, dal rigore assegnato per il contatto su Lozano al mancato penalty per lo scontro fra Meret e Zaniolo.

Dopo il triplice fischio, José Mourinho ha sfogato la propria rabbia con polemiche senza filtri: la risposta dell’allenatore del Napoli non si è fatta attendere.

Spalletti replica ed è polemica: esplode il caso sul web

Mourinho, al termine della gara, ha affermato di aver provato vergogna per il disequilibrio dal punto di vista arbitrale. Secondo l’allenatore portoghese, infatti, Di Bello ed i suoi assistenti avrebbero diretto la partita in modo insufficiente: il riferimento è al calcio di rigore assegnato al Napoli tramite l’utilizzo del VAR, ma anche al mancato penalty dopo il contatto Meret-Zaniolo.

Durante il match, la panchina della Roma ha avuto reazioni veementi alle decisioni arbitrali, al punto da portare Di Bello ad espellere il secondo portiere Fuzato per proteste.

Spalletti, che con Mourinho ha un ottimo rapporto, ha commentato il comportamento dei giallorossi e ha risposto alle proteste dell’allenatore portoghese.

“Non replico a lui, dico solo che invito la mia panchina a non avere reazioni e a comportarsi bene. Spesso le altre squadre non lo fanno: entrano in campo e montano addosso a tutti. Di Bello è stato richiamato al VAR perché quello era calcio di rigore, punto”: questa è stata la risposta di Spalletti ad una domanda sulle proteste della Roma.

Le parole dell’allenatore del Napoli non hanno fatto piacere al tifo giallorosso, che ancora oggi non gli perdona l’ultimo anno caratterizzato dalla vicenda Totti. Sui social, infatti, si è scatenata una forte reazione in seguito alle sue dichiarazioni. I tifosi azzurri hanno replicato e sono scattate più liti: il peso della partita e gli episodi dubbi hanno fatto discutere le due tifoserie senza filtri.