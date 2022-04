Lukaku incassa l’ennesimo rifiuto, ma c’è una inattesa big italiana pronta ad accoglierlo

Il Milan questa estate dovrà rafforzare il reparto offensivo. Maldini vuole regalare a Pioli un top player per il futuro, la scelta è determinata dal futuro di un ex Inter.

Il Milan di Stefano Pioli stasera scenderà in campo per il ritorno della semifinale di Coppa Italia contro i cugini dell’Inter.

È la quarta volta quest’anno che le due milanesi si sfidano e oltre a contendersi da mesi lo Scudetto, questa sera chi vincerà strapperà il pass per la finale nella quale sfiderà una tra Juventus e Fiorentina.

Ma i duelli tra le due squadre di Milano non sono solo in campo, il calciomercato più volte ha già visto Inter e Milan affrontarsi per aggiudicarsi lo stesso giocatore. I rossoneri questa estate cercheranno sicuramente di apportare modifiche al reparto offensivo. Ibrahimovic e Giroud per quanto determinanti non sono più ragazzi e non possono garantire di giocare sempre e per 90 minuti a partita. La società lo sa e in estate dovrà fornire almeno due centravanti a Pioli.

Dalla Spagna, secondo il quotidiano ‘ElNacional.cat’, l’attaccante belga Romelu Lukaku, il cui futuro molto certamente sarà lontano da Londra, non andrà, come si era vociferato negli ultimi mesi, al Barcellona. Il suo futuro si lega a quello dei rossoneri.

La svolta incredibile per il ritorno in Italia, avviati i contatti

L’attaccante campione d’Italia nella scorsa stagione con l’Inter di Conte, quindi, secondo il quotidiano sportivo, questa estate dovrà trovare un’altra sistemazione. Il club catalano non intende investire sul belga perché ritenuto da Xavi sopravvalutato in relazione ad età e prezzo e poco incline al gioco che ha in mente il tecnico del Barcellona.

Il Chelsea si accontenterebbe di cederlo per 80 milioni di euro e alla finestra spunta il Paris Saint Germain che in estate rischia di perdere Mbappé. Ma non solo il talento francese potrebbe lasciare il club parigino, un altro attaccante da tempo fuori dal progetto del ds Leonardo nella sessione estiva di mercato dovrà cercarsi una nuova squadra anche in vista del mondiale in Qatar.

Big Rom potrebbe dunque offrire indirettamente un’opportunità per il Diavolo di provare a portare a Milano l’attaccante argentino. Già nei mesi scorsi si era parlato più volte di un suo ritorno in Italia, ora sembrerebbe l’occasione giusta per provarci veramente e regalare a Pioli un top player in attacco anche in vista del futuro.

Il contratto che lega Mauro Icardi al Paris Saint Germain scade nel giugno 2024, ma se Lukaku dovesse approdare sotto la Tour Eiffel, il classe ’93 potrebbe essere messo sul mercato. Il club parigino lo valuta intorno ai 28 milioni di euro, un’opportunità che Maldini vorrebbe cogliere al balzo.