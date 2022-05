Napoli – Mertens si allontana sempre di più, è gelo con De Laurentiis: tifosi preoccupati

Il futuro di Dries Mertens con la maglia del Napoli è sempre più incerto: il rapporto con De Laurentiis sembra quasi irrecuperabile, i tifosi non ci possono credere.

La partita contro lo Spezia potrebbe aver rappresentato l’ultima presenza di Mertens con la maglia del Napoli addosso. Dopo nove bellissime stagioni insieme, l’attaccante belga potrebbe cambiare aria.

È terminata la stagione e il Napoli ha già iniziato a programmare la prossima in quelli che saranno i cambiamenti a livello di rosa. L’obiettivo è dare seguito alla strada intrapresa in questo primo anno da Spalletti, provando a crescere sempre di più sia in Italia che in Europa. De Laurentiis non vuole in alcun modo stravolgere la squadra, ma deve fare i conti con alcuni addii eccellenti.

Quelli che sono già sicuri di dire addio il 30 giugno sono due colonne degli ultimi anni come Faouzi Ghoulam e Lorenzo Insigne. Il terzino algerino era uno dei migliori in Europa ai tempi di Sarri, ma i gravi e continui problemi fisici patiti ne hanno minato la carriera. La vicenda del capitano del Napoli è invece nota a tutti, con Insigne che si accaserà in Canada al Toronto FC per le prossime stagioni.

Tra quelli che invece potrebbero lasciare ci sono Alex Meret, Piotr Zielinski e Dries Mertens. Sul trequartista polacco pare esserci il fonte interessamento del Bayern Monaco che potrebbe mettere sul piatto una cifra molto importante, con De Laurentiis che starebbe già pensando a Barak del Verona come possibile sostituto. Per quanto riguarda “Ciro” Mertens, il miglior marcatore della storia del Napoli, la situazione è assai complicata.

La distanza aumenta, ma il giocatore resta fermo: il suo parere è chiarissimo

Mertens ha da poco compiuto 35 anni ma anche in questa stagione ha dimostrato di poter essere decisivo per la squadra. Dopo un inizio sottotono a causa dei problemi fisici e delle tante panchine, l’attaccante belga è salito in cattedra e ha trascinato il Napoli prima sostituendo Osimhen alla grande, poi rubando il posto da titolare a Zielinski sulla trequarti. I 13 gol fatti e i 2 assist forniti in questa annata hanno aumentato ancora di più il suo bottino con la maglia azzurra.

Mertens vorrebbe rimanere a Napoli e tutta Napoli vorrebbe che Mertens rimanesse, ma gli incontri con De Laurentiis per il rinnovo non hanno ancora portato a nulla di concreto. Per questo motivo sulle sue tracce si sono inseriti altri club, che sarebbero pronti ad approfittare di questa situazione di stallo. Il giocatore piace molto alla Lazio e in particolare a Maurizio Sarri, che fu il primo a schierarlo nella posizione di falso nueve. Lotito potrebbe offrirgli un contratto biennale (con opzione per il terzo) a 1,5-2 milioni a stagione. Inoltre ci sarebbe anche un’offerta da un club brasiliano, che intrigherebbe e non poco il giocatore.

Chiaramente Mertens e la moglie Kat sono legatissimi a Napoli e vorrebbero rimanere, ma qualora non si trovasse l’accordo sarebbero pronti a un futuro a Roma o in Brasile.