Lazio, arrivano le parole dell’attaccante che sconvolgono i tifosi biancocelesti. Di seguito l’estratto delle sue dichiarazioni.

Si è da qualche settimana conclusa la stagione della Lazio, contraddistinta da diversi alti e bassi soprattutto nella prima parte di campionato ma caratterizzata poi anche da un buon filotto di risultati utili che ha permesso a mister Sarri di trovare la quadratura di uno scacchiere che non poche difficoltà aveva vissuto all’inizio.

Il campionato di Immobile e compagni è stato chiosato con un rocambolesco pareggio per 3 a 3 contro il Verona, bastato a mettersi alle spalle i cugini della Roma di Mourinho e a consolidare un piazzamento in Europa League che era in realtà stato già raggiunto sette giorni prima in quel di Torino, grazie alla rete in extremis di Milinkovic Savic contro la Juventus.

Proprio come sull’altra sponda del Tevere, anche su quella biancoceleste andranno fatte interessanti e importanti valutazioni. Gli screzi tra Lotito e il tecnico sembrano essere alle spalle e lo stesso ex Napoli e Chelsea pare aver saputo toccare i tasti giusti per catalizzare un progetto che vorrà portare la Lazio ancora più in alto, provando a puntare negli anni a venire anche ad una qualificazione in Champions. Serviranno però molti cambiamenti, sia in entrata che in uscita, al fine di consegnare allo staff tecnico pedine funzionali, allontanandone al contempo quelle che abbiano fin qui dimostrato di essere ormai prossimi a salutare le Aquile.

C’è chi come Acerbi, ad esempio, ha regalato la grande gioia del gol contro lo Spezia che ha permesso di apporre un ulteriore mattone per arrivare in Europa ma che è ormai ai ferri corti con la piazza tutta, come evidenziato da alcuni episodi non felicissimi che hanno coinvolto i tifosi e l’ex Lazio.

Una dichiarazione che ha lasciato tutti a bocca aperta, nessuno se lo aspettava

Ancora un vero e proprio tabù, poi, il futuro di Milinkovic Savic, in scadenza nel 2024 e ormai al top della condizione e pronto ad un salto di qualità puntualmente ritardato di anno in anno complice la forte volontà di Lotito di non volersi privare del suo giocatore più forte, frutto di una delle intuizioni più felici di Tare in questi ultimi anni.

In attesa di novità su questo fronte, non sfuggano poi le dichiarazioni di quel Felipe Anderson, rientrato dalla Premier League e messosi nuovamente in discussione in quella Capitale dove non poche soddisfazioni si era tolto durante la sua prima apparizione biancoceleste.

Il brasiliano ha concluso la stagione in Serie A con 7 gol e 8 assist e ha rassicurato i tifosi in una delle sue ultime interviste. Dopo aver pronunciato una frase che aveva allarmato la piazza, di seguito riportata, l’ex West Ham ha lasciato intendere come sia sempre più inserito, per la seconda volta, in questa dimensione.

“Se non fossi una persona determinata, non sarei tornato alla Lazio. Il calcio italiano in questi anni è divenuto ancora più tecnico e provo grande soddisfazione ogni qualvolta riesca a dare il mio contributo. Sono fiducioso e so di poter fare ancora meglio, il prossimo anno lo dimostrerò“.