Napoli – Spalletti ritrova un fuoriclasse ma c’è un evento inatteso: ecco perché potrebbe saltare tutto

Il Napoli ritrova uno dei suoi fuoriclasse, ma lo scenario potrebbe avere un risvolto decisamente inatteso: l’evento che potrebbe cambiare tutto è alle porte.

Domenica 3 aprile alle ore 15 il Napoli di Luciano Spalletti sarà ospite al Gewiss Stadium per affrontare l’Atalanta di Giampiero Gasperini.

Una sfida d’alta classifica, cruciale per la rincorsa allo scudetto della squadra partenopea. La gara d’andata allo stadio Diego Armando Maradona è finita con un clamoroso 2-3 per gli ospiti, con un Napoli rimaneggiato, costretto addirittura a schierare la difesa a 3 per le tante assenze, tra infortuni e coppa d’Africa.

La gara fu spettacolare, con i nerazzurri in vantaggio dopo 7′ con Malinovskyi, ripresi e poi superati da Zielinski e Mertens a cavallo tra primo e secondo tempo. Ospiti che furono poi in grado di ribaltare il match nel giro di 5′ grazie a Demiral e Freuler.

Era però un’Atalanta diversa, che veniva da 8 risultati utili consecutivi in campionato e non aveva emergenza in rosa. Le cose sono dunque invertite rispetto all’andata, con gli orobici che devono fare a meno di Zapata, Ilicic (per problemi extracalcistici), Boga e Toloi.

Anche il Napoli però non sarà al completo. Riuscirà probabilmente a recuperare Zambo Anguissa, ma dovrà fare a meno degli infortunati Di Lorenzo e Petagna, oltre che degli squalificati Rrahmani e Osimhen.

LEGGI ANCHE -> Abramovich, altro che Chelsea: spunta il vero favoloso obiettivo del milionario

Assenza a sorpresa

L’emergenza per i partenopei non è però finita, dato che in attacco potrebbe esserci un’altra clamorosa assenza, che andrebbe a complicare non poco i piani del suo allenatore.

L’uomo che dovrebbe sostituire il giocatore nigeriano e l’ex Samp e SPAL dovrebbe essere infatti il belga Dries Mertens, che già nella gara d’andata prese il posto di Osimhen riuscendo anche ad andare a segno per il gol del momentaneo vantaggio azzurro.

La presenza dell’ex PSV però non è così scontata come sembra, dato che il giocatore sta aspettando a giorni la nascita del figlio Ciro, in quanto la compagna Katrin Kerkhofsha il termine della gravidanza fissato per marzo. Questo è anche uno dei motivi per cui il giocatore non è stato convocato dal CT Roberto Martinez per questa pausa nazionale, oltre al fatto che il Belgio è già qualificato per i prossimi mondiali in Qatar2022.

LEGGI ANCHE -> Atalanta – Brutta grana per Gasperini: il provvedimento cambia tutta la classifica

Un’assenza che risulterebbe pesantissima per la squadra campana, dato che le soluzioni offensive per il Napoli sono ridotte al lumicino tra infortuni e squalifiche. La speranza dei tifosi e del suo allenatore è che il belga possa riuscire in ogni caso ad essere del match.