Alessandro Del Piero e la stoccata alla Nazionale: l’ex calciatore non si trattiene

L’alba del giorno dopo porta con sé un boccone amaro da mandar giù per i calciatori della Nazionale di calcio, ma a lasciare senza parole è anche il messaggio condiviso da Alessandro Del Piero.

La partita in vista della qualificazione ai Mondiali del Qatar ha riservato un momento difficile per la Nazionale italiana che ha visto fumare, per la seconda volta, sconfitta dalla Macedonia del Nord pronta a passare allo step successivo.

Una sconfitta che pesa enormemente dopo la vittoria agli Europei di calcio 2020, i quali avevano fatto sperare agli italiani in una qualifica celere già dalle prime partite… ma così non è andata e Roberto Mancini si prepara a dire addio alla squadra.

“Il calcio è anche questo…”

Poco dopo la partita a commentare in quanto successo è stato proprio Roberto Mancini che, come riportato da La Gazzetta dello Sport, ha rilasciato la seguente dichiarazione: “Ora ho vissuto la delusione più grande. Il calcio è questo, a volte succedono cose incredibili. Mi riesce difficile analizzare la partita, non conosco nemmeno lo score. La vittoria all’Europeo è stata strameritata e poi la fortuna che ci aveva accompagnato, si è trasformata in totale sfortuna, ma quando si perde e si va fuori si deve anche soffrire. Non so cosa dire. Forse non dovevamo arrivare fino a questo punto. Ci sono state due situazioni che normalmente non accadono, ne bastava una. Subire il gol al 90′ sembra fatto apposta. Questa è una squadra con bravi giocatori, mi dispiace molto per loro”.

A tenere banco nel mondo del web in queste ore, però, troviamo anche il messaggio che era stato condiviso da Alessandro Del Piero nella sua pagina Instagram, relativo appunto alla partita che l’Italia ha disputato contro la Macedonia del Nord.

Il commento di Alessandro Del Piero

L’ex numero 10 della Juventus ed ex campione durante il Mondiale del 2006, disputato a Berlino, ha condiviso un post nella sua pagina Instagram dedicato interamente alla nazionale di calcio italiana.

Il post in questione ritraeva alcune delle immagini più belle scattate durante il mondiale del 2006, come l’esultazione di Alessandro Del Piero e Fabio Cannavaro che alza la coppa… immagine che oggi sembra essere quasi una frecciatina rivolta alla panchina della nazionale italiana, dato che Cannavaro attualmente è tra i candidati al ruolo di allenatore in vista dei prossimi impegni calcistici.