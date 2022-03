Nervi ancora tesi nello spogliatoio del Paris Saint Germain: il seguito che nessuno conosce

La durissima eliminazione dalla Champions League ha lasciato numerose scorie nello spogliatoio del PSG. Ecco cosa è successo dopo la presunta lite balzata agli onori delle cronache mondiali.

Il Paris Saint-Germain è stato eliminato agli ottavi di finale di Champions League dal Real Madrid.

Fatale, per i parigini, la tripletta del fenomenale centravanti blanco Karim Benzema, che è riuscito a ribaltare in 17′ il gol del vantaggio di Kylian Mbappe. Nella prima frazione di gara il match è stato equilibrato, con Benzema che ha cercato due pericolosissime conclusioni in porta, entrambe parate da Donnarumma. Il PSG si porta avanti alla con il solito Mbappe, che imbeccato da Neymar fulmina Courtois sul primo palo. Poco prima aveva avuto altre due occasioni, una parata dal portiere belga, l’altra in cui aveva segnato ma in fuorigioco.

Nella ripresa sale in cattedra il Real Madrid, grazie ai suoi due professoroni Luka Modric e Karim Benzema. Il gol del pareggio nasce da una papera del portiere italiano del PSG, che si fa pressare troppo da Benzema, finendo col perdere un pallone sanguinoso che il francese mette in porta al 61′. Al 76′ Modric strappa portandosi dietro tutto il centrocampo del PSG, serve poi prima Vinicius, poi Benzema con una palla visionaria. Karim mette di nuovo dentro per il 2-1. Pochi secondi dopo il PSG perde clamorosamente palla in battuta con Gueye, poi Marquinhos regala palla ancora a Benzema che mette dentro per il definitivo 3-1 facendo esplodere il Bernabeu.

Il Real riesce così a ribaltare la sconfitta della gara d’andata, quando Mbappe aveva messo dentro il gol dell’1-0 a tempo praticamente scaduto, qualificandosi per i quarti di finale.

LEGGI ANCHE -> Atalanta, la polemica pesantissima di Gasperini: coinvolti anche i tifosi

La rissa negli spogliatoi

L’errore che ha scaturito la rimonta del Real è stato, come detto, quello di Donnarumma, che ha spianato la strada per la tripletta di Karim Benzema. Quello del portiere ex Milan non è però stato l’unico errore, dato che sul secondo gol è Neymar a perdere palla, e sul terzo Gueye e Marquinhos a fare due frittate.

Secondo i media spagnoli tutta questa situazione avrebbe scatenato una rissa all’interno dello spogliatoio dei parigini, con protagonisti principali Neymar e il suo portiere, che si sarebbero scambiati offese per i rispettivi errori, arrivando quasi alle mani.

LEGGI ANCHE -> COLPO DI SCENA – Niente più Toronto FC: il calciatore napoletano resta!

Le voci della presunta lite sono però state spente dagli stessi protagonisti. Neymar ha infatti pubblicato sui suoi canali social due stories, una con la chat tra lui e Donnarumma, l’altra smentendo categoricamente i fatti.

Nella chat vediamo come sia Donnarumma a mandare il primo messaggio al brasiliano, chiedendo scusa per l’accaduto, ma Neymar lo consola, spiegandogli che sono cose che nel calcio succedono. Altro che rissa dunque nello spogliatoio PSG, devono essere i calciatori stessi a smentire i media spagnoli.