Francesco Totti e Ilary Blasi: le foto sono meravigliose, ma non convincono i fan

Grande giorno per la famiglia Blasi Totti, la conduttrice poco prima della messa in onda dell’Isola dei Famosi ha festeggiato un grande giorno al fianco del marito. I fan però non ci credono, ecco perché.

Sono state settimane davvero complicate per Ilary Blasi e Francesco Totti, nel mirino dell’attenzione dei media a seguito di una complicata crisi che ha colpito il loro rapporto e che ancora oggi sta facendo discutere il web.

Nei giorni scorsi si è tanto discusso del nuovo presunto incontro tra Francesco Totti e Noemi Bocchi, entrambi allo Stadio Olimpico per la partita Roma – Atalanta, riaccendendo i vari rumors e lasciando intendere come la presunta crisi tra loro non sia mai tramontata… il tutto, però, non finisce qui.

Francesco Totti e Ilary Blasi, tutta la verità sulla crisi

Ebbene sì, la possibile fine del matrimonio tra l’ex calciatore e la conduttrice ha scatenato i fan della coppia che non hanno mai creduto alla crisi tra loro, così come poi lo stesso Francesco Totti ha più sostenuto in un video condiviso nella sua pagina Instagram.

Nel mirino dell’attenzione del web in queste ore, però, a tenere banco troviamo la condivisione di nuove immagini che raccontano un momento molto speciale vissuto da Ilary Blasi e Francesco Totti on occasione del compleanno della piccola Isabel.

La coppia torna a ballare alla luce del sole

A tenere banco nel mondo del web in queste ore, dunque, troviamo la pubblicazione di alcune foto e video che Ilary Blasi ha condiviso nella sua pagina Instagram, le quali raccontando i momenti più belli del compleanno della piccola Isabel, figlia minore della conduttrice e di Francesco Totti.

Il giorno di festa, non a caso, ha rappresentato per la coppia l’occasione perfetta per la coppia di uscire allo scoperto e mostrare ai loro fan come la presunta crisi tra loro sia svanita definitamente, mostrandosi uniti, innamorati e più forti che mai… l’addio tra Francesco Totti e Ilary Blasi, quindi, sembrerebbe essere ormai scongiurato per sempre, così come mostrato anche dai nuovi post condivisi nella nella pagina Instagram della conduttrice.

Nonostante ciò sui vari profili social sono tantissimi i commenti che sostengono che la loro unione sia solo ‘di facciata’. Una utente su tutti scrive: “Lo fanno per salvare la faccia” e come lei tanti altri ritengono sia solo un modo per placare il gossip.

Vedremo cosa accadrà, ciò che è certo è che sia Totti che la consorte hanno molto a cuore la serenità dei propri cari e questo è un buon motivo per sperare che tra loro sia realmente tornata la complicità invidiabile che hanno sempre sfoggiato.