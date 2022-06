Pioli ed il retroscena incredibile su Ibrahimovic: ecco cosa è successo in questi giorni

Stefano Pioli ha raccontato un esclusivo retroscena su Zlatan Ibrahimovic accaduto in questi ultimi giorni: i tifosi non possono credere a quello che hanno sentito.

Nella vittoria dello scudetto del Milan c’è anche molto di Zlatan Ibrahimovic: il campione svedese, pur non avendo giocato molto, è stato decisivo nel trasmettere la mentalità vincente al gruppo.

Il capitolo sulla Serie A 2021/22 si è chiuso con il Milan che è ritornato Campione d’Italia vincendo il 19esimo scudetto della sua storia. Nonostante a inizio anno nessuno la desse per favorita, la squadra di Pioli ci ha creduto dalla prima all’ultima giornata e alla fine ha meritatamente festeggiato dopo la trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo.

I meriti di questo trionfo vanno spartiti in egual misura tra dirigenza, staff tecnico e giocatori. Da sottolineare c’è il grande lavoro di Maldini e Massara, capaci di costruire una squadra giovane, economica ma allo stesso tempo molto competitiva. Colpi come quello di Kalulu, preso dal Lione per 500 mila euro quando ancora non aveva esordito in prima squadra, sono la testimonianza della grande lungimiranza degli uomini dell’area tecnica.

Quello conquistato dal Milan è anche lo scudetto di Stefano Pioli, che in meno di tre anni ha riportato una squadra senza capo né coda a essere la migliore d’Italia. L’aggiornamento, la cultura del lavoro e l’umiltà dell’allenatore rossonero hanno contribuito in modo decisivo alla vittoria finale. Non si possono però dimenticare i giocatori, in particolare quattro che hanno trascinato la squadra in campo durante tutta la stagione: Maignan, Tomori, Tonali e Leao.

Una frase che ha emozionato i tifosi: non vedeva l’ora di farlo

Il vero uomo scudetto è però stato senza ombra di dubbio Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, arrivato proprio subito dopo la pesante sconfitta di Bergamo, ha cambiato totalmente il volto del Milan. Gli otto gol e i tre assist collezionati in questa stagione sono nulla in confronto all’importanza che ha avuto nello spogliatoio nel trasferire la mentalità vincente. E non può essere un caso che l’ultimo scudetto vinto dai rossoneri fosse nel 2011, anno in cui Ibra vestiva il rossonero.

Attraverso un post sui social, il fuoriclasse svedese ha raccontato di come negli ultimi sei mesi della stagione si fosse allenato e avesse giocato senza un legamento crociato interiore. Momenti difficili che però spera di aver superato con l’operazione a cui si è sottoposto, che lo terrà fuori per i prossimi 7/8 mesi. Stefano Pioli, in un’intervista a “Che Tempo Che Fa”, ha parlato di Ibra e del suo futuro: “Sta meglio. Non vedeva l’ora di fare questa operazione, ha sofferto per tanti mesi. Zlatan ci ha aiutato a crescere, ci ha dato quella mentalità e quella convinzione che poi è riuscito a trasmettere a tutti i suoi compagni”.

L’allenatore rossonero ha poi concluso il suo intervento con una dichiarazione che farà sicuramente piacere ai tifosi: “È la persona più intelligente e più simpatica che conosca nel calcio. Spero e mi auguro che resti. Lui si è operato per poter continuare a giocare. Spero che resti perché ha ancora tanto da dare”.