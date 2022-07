Pioli si sbilancia sull’affare Dybala: la sua risposta apre uno scenario tutto nuovo

L’allenatore del Milan Stefano Pioli si sbilancia in conferenza stampa su quello che potrebbe essere l’esito dell’affare Dybala.

L’allenatore rossonero si è espresso in conferenza stampa durante il primo giorno di raduno che segna l’inizio della nuova stagione per il suo Milan. Le sue parole circa il mercato della sua squadra aprono scenari incredibili.

Una conferenza stampa in cui Stefano Pioli ha analizzato alcuni elementi della rosa del Milan, tra cui anche i nuovi acquisti che avrà a disposizione l’anno prossimo.

“Il gruppo è stato uno dei nostri segreti. Dobbiamo metterci sempre in discussione per continuare a crescere, nessuno dei miei giocatori ha raggiunto il massimo, quindi possiamo e dobbiamo ancora crescere. Anche Leao può fare di più, è normale, ha solo 23 anni. Può spaccare le partite e lo può fare con più continuità con la qualità che ha”.

Qualche parola anche su un giocatore molto importante arrivato a Milano, Divock Origi: “Ci sarà una gerarchia ma sarà partita per partita. Non c’è una squadra titolare, dobbiamo avere 22 titolari, ci sono troppe partite per pensare che un giocatore come Theo possa giocarle tutte. Origi viene da un grande club, è intelligente mi aspetto tanto da lui”.

Parole di speranza anche su Adli e Pobega: “Pobega ha fatto un campionato eccezionale, è un giocatore forte, ci può dare fisicità in alcune partite, ha delle belle caratteristiche. Adli è molto molto interessante, è arrivato ora. Tecnicamente è molto valido, bravo a smarcarsi e giocare in profondità, devo capire dove piazzarlo per impiegarlo al meglio”.

Dybala è compatibile col nostro gioco

Oltre ai giocatori già arrivati alla sua corte, Pioli parla anche di quelli che potrebbero arrivare: “È molto importante migliorarsi inserendo nella rosa giocatori di qualità e funzionali al nostro gioco. Dobbiamo trovare soluzioni giuste da mettere al posto giusto. Ci è capitato di avere difficoltà con le difese chiuse ed in quelle partite la giocata individuale può servire” Pioli aggiunge anche che è importante avere due giocatori per ruolo in una squadra ma che non bisogna esagerare, perché può essere controproducente.

A proposito di qualità Pioli si esprime anche sul possibile arrivo di un giocatore come Paulo Dybala. “Dybala e De Ketelaere sono due profili molto diversi. Ho alle spalle dei dirigenti molto capaci che saranno sicuramente in grado di prendere le migliori decisioni per la squadra. Sicuramente tutti i giocatori bravi e disponibili a lavorare di squadra possono essere utili per il Milan, quindi anche Dybala può essere compatibile col nostro gioco”.

Come noto, sull’argentino è da tempo forte l’Inter di Marotta, che però non ha ancora sferrato l’attacco decisivo per portarlo in nerazzurro. Lo spiraglio c’è e il Milan vuole provare ad inserirsi nella trattativa per dare un forte segnale a tutte le contendenti per il prossimo scudetto.