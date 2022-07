Decolté esagerato per Wanda Nara: la moglie di Icardi mozzafiato in bikini

La stagione estiva per Wanda Nara diventa particolarmente bollente, così come dimostrato dal suo decolté esagerato nella foto condivisa nel corso delle ultime ore sui social network.

Nel corso delle ultime settimane abbiamo avuto modo di vedere nel mirino dell’attenzione del web Wanda Nara insieme al marito Mauro Icardi in giro per il mondo in compagnia della loro famiglia. Un’estate ricca di grandi sorprese per la coppia che ha finalmente trovato il sereno dopo un inverno turbolento.

A tenere fa con il mondo del web troviamo la condivisione di una foto da parte di Wanda Nara e che ha subito lasciato senza parole popolo del web ma anche magazine di cronaca rosa.

Estate bollente per Wanda Nara

Non è la prima volta che Wanda Nara riesce a dare la scena sui social network, così come dimostrato da grandissimo successo che di anno in anno l’influencer riesce a riscuotere avviando una lunga serie di progetti che la vedono impegnata in qualità di testimonial ma anche nelle vesti di imprenditrice per la sua linea di make up.

A ogni modo l’attenzione riservata dai fan sulla pagina social della moglie di Mauro Icardi è veramente altissima, soprattutto grazie alle foto definite quasi a luci rosse che la Nara pubblica raccontando così i suoi giorni al mare e allo stesso tempo mostrandosi super seducente e non solo.

Wanda Nara colpisce ancora con il suo decolté esagerato

Ebbene sì, come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, nel mirino dell’attenzione del web troviamo nuovamente Wanda Nara che è stata in grado di monopolizzare l’attenzione dei media in queste settimane attraverso la condivisione di alcuni dei momenti più salienti delle vacanze vissute al fianco di Mauro Icardi in compagnia dei loro figli.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_nara)

In particolar modo, a dominare la scena sui social troviamo un selfie che Wanda Nara ha concesso a sé stessa e che ha messo in risalto il suo decolté da urlo. Un gatto da bollino rosso e che ha subito fatto capitolare il cuore dei follower di Wanda Nara che si sono lasciati andare ad una lunga serie di commenti e apprezzamenti diretti proprio la moglie di Icardi.