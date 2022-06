Milan – L’accordo è vicino: i tifosi rossoneri possono esultare, che colpaccio!

Il Milan è vicino ad annunciare una notizia che renderebbe felici i tifosi. I rossoneri hanno trovato un accordo con un top club di Serie A: l’operazione tanto attesa è confermata.

Milan, la stagione da sogno va confermata anche sul mercato

Il Milan viene da una stagione da sogno: la conquista dello scudetto ha fatto sognare i tifosi rossoneri, che per giorni hanno esultato per il traguardo tanto atteso. L’attesa durata undici anni è stata scongiurata da un raggiungimento collettivo inaspettato, che per lunghi tratti della stagione sembrava lontano. Tuttavia, il duro lavoro e l’impegno dei giocatori hanno cambiato le carte in tavola, facendo conquistare la gloria al Milan, a discapito dell’Inter rimasta a secco al secondo posto in classifica.

Oltre che sul campo, il Milan vuole brillare anche sul mercato. I rossoneri, dopo il cambio di società, vogliono tornare protagonisti con delle mosse importanti per rafforzare ulteriormente la rosa in vista delle partenze che ci saranno. Il reparto che andrà maggiormente rivisto sarà quello difensivo. Maldini e soci sono da tempo alla ricerca di un assetto di difesa in grado di ridare la giusta solidità e forza alle retrovie.

Milan, trovato l’accordo per il giocatore: è fatta

I tifosi milanisti possono esultare per il raggiungimento di un accordo che il club rossonero ha accordato con la Roma: il riscatto di Florenzi. Il terzino ex Roma e PSG resterà al Milan per una cifra che aggira tra i 2,5 e i 3 milioni, un po’ meno rispettato al prezzo previsto la scorsa estate, che si aggirava attorno ai 4,5 milioni.

Il desiderio di Florenzi di restare in rossonero è stato esaudito: il terzino durante il corso della stagione non aveva infatti nascosto il suo obiettivo di continuare a lungo con la maglia del Milan. La dirigenza rossonera ha insistito in suo riscatto grazie a quanto di buono fatto vedere dal difensore. Il giocatore ha ricoperto un ruolo chiave, sia in campo che nello spogliatoio. Un’operazione che soddisfa entrambe le parti dunque, ma che amareggia in parte i giallorossi, che si sono visti abbassare il prezzo del suo riscatto rispetto alle intenzioni iniziali.