Inter – Incredibile addio fa disperare i tifosi: proposte da club stellari, non si può dire di no

L’Inter si prepara per questo finale di campionato e per la finale di Coppa Italia, intanto la società pensa a come sistemare il bilancio e l’idea che un big debba essere sacrificato si fa sempre più reale.

I nerazzurri dopo la vittoria sull’Empoli in campionato, nel match valido per la 36esima giornata, si preparano per la finale di Coppa Italia, in programma mercoledì 11 maggio allo stadio Olimpico di Roma, contro la Juventus.

Una finale che all’Inter mancava dalla stagione 2010/2011, nella quale poi vinse contro il Palermo la sua settima Coppa Italia. Un finale di stagione rovente per la beneamata che dopo la sfida di mercoledì dovrà preparare il match di campionato di domenica sera contro il Cagliari che sta lottando per rimanere in Serie A.

Per il club tutto è ancora possibile soprattutto per la corsa Scudetto anche se molto dipenderà dai risultati dei cugini rossoneri. Il Milan, ieri sera, battendo il Verona ha ripreso la vetta della classifica con due punti di vantaggio e domenica alle 18 ospiterà l’Atalanta di Gasperini.

Il futuro del giocatore non è in nerazzurro: le ultime indiscrezioni danno per certa la partenza

Intanto in casa Inter si pensa anche al mercato, in queste ore si sta valutando la possibilità di dover sacrificare un big della rosa per fare quadrare il bilancio anche quest’anno. Una situazione che i tifosi hanno già dovuto vivere nella passata sessione estiva di calciomercato, quando fu sacrificato Hakimi.

A riportare la notizia è il Corriere dello Sport, secondo cui saranno le offerte sul tavolo di Marotta a decidere chi verrà venduto. Il piano che si vorrebbe attuare è quello di cercare di tenere Brozovic, Barella e Skriniar, considerati fondamentali per il gioco di Inzaghi.

Chiare, dunque, le intenzioni dell’Inter che, per necessità dovrà per forza sacrificare un giocatore in modo da sistemare il bilancio. I tifosi sperano che il sacrificio dovuto coinvolga solo un pezzo pregiato della rosa. Gli indizi portano su due calciatori che potrebbero lasciare Milano in estate: Lautaro Martinez e, a sorpresa, Alessandro Bastoni.

L’argentino ha un valore di mercato di 70 milioni di euro e dopo l’ottima stagione fatta fino a qui è possibile che qualche club europeo faccia una bella offerta per averlo. Il difensore classe ’99 invece viene valutato intorno ai 60 milioni di euro.

Come riporta il Corriere: “Anche il bilancio 2021-22 andrà chiuso in arrivo di 60-70 milioni con un taglio del 10-15% degli stipendi. Saranno le offerte sul tavolo dell’ad Marotta a determinare chi sarà ceduto. L’orientamento è difendere Skriniar, Barella e Brozovic, con la consapevolezza che su Martinez e Bastoni, in presenza di proposte allettanti, non si potrà dire di no“.