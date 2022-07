Napoli deluso punta tutto su di lui: le cifre sono da capogiro

Dopo aver detto addio al sogno Dybala il Napoli ha deciso di puntare tutto su un altro giocatore e sta cercando di chiudere nel più breve tempo possibile. Le cifre messe sul piatto sono da capogiro: ecco i dettagli.

Dopo il terzo posto della scorsa stagione i partenopei sono tra le delusioni più grandi della Serie A: tra partenze eccellenti e arrivi mancati Luciano Spalletti è preoccupato in vista dell’inizio del campionato.

Non si respira una buona aria a Napoli, dove la maggior parte dei tifosi non è affatto contenta del calciomercato fino a ora portato avanti dal club di De Laurentiis. Mentre tutte le altre squadre si stanno rinforzando l’impressione è che gli azzurri abbiano perso molto rispetto alla scorsa stagione.

Il mancato approdo di Paulo Dybala, che alla fine ha scelto la Roma di José Mourinho, ha rappresentato solo la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Il Napoli infatti ha dovuto dire addio a quattro giocatori che sia sotto il profilo tecnico sia sotto quello della leadership hanno scritto la storia recente: Koulibaly, Ospina, Mertens e Insigne (di cui gli ultimi tre persi a parametro zero).

Il grande colpo che tutti i tifosi speravano di accogliere non è per il momento arrivato, e tutto ciò a ormai pochi giorni dall’inizio della stagione. Gli acquisti di Ostigard, Olivera e Kvaratskhelia non bastano infatti per colmare le lacune che la squadra ha soprattutto in difesa e in attacco. Per quanto riguarda il reparto offensivo il Napoli ha però intenzione di accelerare: il profilo su cui si punta tutto è ormai chiaro.

All-in del Napoli: Spalletti non può più aspettare

Per superare la delusione del mancato arrivo di Paulo Dybala il Napoli ha deciso di rifarsi sotto prepotentemente per un giocatore inseguito già da tanto tempo: Gerard Deulofeu. Lo spagnolo classe ’94 ha dato la priorità agli azzurri rifiutando nel frattempo altre offerte soprattutto dalla Liga. Spalletti lo ritiene una pedina importante per il suo assetto tattico, ma non può più aspettare a lungo: la trattativa è entrata nel vivo.

L’accordo economico con il giocatore è già stato raggiunto sulla base di un ingaggio da circa 2,5 milioni di euro a stagione, in linea con i parametri imposti da De Laurentiis. Adesso c’è solamente da trovare l’accordo con l’Udinese, che per il suo attaccante chiede 18 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Il Napoli vuole provare a chiudere a un po’ di meno, ma visti gli ottimi rapporti tra le due società ci sono pochi dubbi sul fatto che l’affare andrà in porto.

I tifosi partenopei si preparano quindi ad accogliere il loro nuovo acquisto. Non sarà sicuramente Dybala, ma Deulofeu ha tutte le carte in regola per fare bene con Spalletti e stupire i più scettici.