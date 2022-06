Neuer, botta e risposta con Donnarumma: la replica del portiere è da applausi

Manuel Neuer, portiere del Bayern Monaco e della Germania, ha parlato alla vigilia dell’incontro tenutosi al Borussia Park di Monchengladbach tra i teutonici e l’Italia. La sua risposta su Donnarumma è da applausi.

Il portiere è stato anche protagonista in campo, dove i suoi hanno trionfato contro gli azzurri con un sonoro 5-2.

L’estremo difensore dei bavaresi aveva risposto alle domande alla vigilia del match sorprendendo tutti con una risposta da applausi.

La Germania passeggia contro l’Italia

La partita tra Germania e Italia, valida per la quarta giornata del girone di Nations League, è stata una vera e propria prova di forza dei teutonici sugli azzurri. Roberto Mancini, dopo la mancata qualificazione ai mondiali, sta valutando nuovi giocatori e sperimentando nuove soluzioni di gioco per la sua squadra. Il 5-2 subito dalla Germania dimostra come nel percorso di crescita l’Italia sia ancora alla fase iniziale, molto più indietro dei tedeschi che con Hansi Flick in panchina sembrano aver trovato la quadra e lo smalto dei tempi migliori. Le reti di Kimmich, Gundogan, Muller e la doppietta di Werner hanno regalato un passivo forse troppo pesante ma mostrano, d’altronde, come la fase difensiva dell’Italia sia ancora in fase di ristrutturazione.

Donnarumma tra i migliori al mondo? Ecco la risposta di Neuer

L’estremo difensore della nazionale tedesca, alla vigilia dell’incontro, era stato intervistato anche in merito al collega e rivale Gianluigi Donnarumma. Il portiere ex Milan, dopo aver conquistato EURO2020 con la nazionale risultando il miglior giocatore dell’intero torneo con due rigori neutralizzati in finale, aveva fatto parlare di sé per il passaggio dai rossoneri al Paris Saint Germain. Con Les Parisiens ha portato a casa la Ligue1 ma il dualismo con Keylor Navas e il clamoroso e decisivo errore in Champions League contro il Real Madrid, l’hanno portato leggermente indietro rispetto alla scorsa estate.

Sulle qualità di Donnarumma ha risposto proprio Manuel Neuer, ecco le sue parole: “Non sta a me giudicare chi sia il migliore. Ce ne sono molti altri che stanno giocando ad altissimo livello, anche nella nostra squadra. In generale i portieri hanno raggiunto un grande livello, in questo momento“.

Rimane diplomatico e senza sbilanciarsi, dunque, il numero uno tedesco che evidenzia come negli ultimi anni il livello dei portieri in giro per il mondo si sia sensibilmente alzato, basti pensare a Thibaut Courtois e la sua prestazione in finale di Champions League che è valsa al Real Madrid la quattordicesima coppa dalle grandi orecchie.