Una delle leggende del calcio italiano smonta il tridente Lautaro-Dybala-Lukaku: tifosi infuriati sul web

L’Inter sta cercando di formare per la prossima stagione un tridente delle meraviglie composto da Lautaro Martinez, Dybala e Lukaku: non tutti però sono convinti della bontà di questa scelta.

La possibilità di poter contare su un attacco così forte sta mandando in estasi i tifosi nerazzurri. Le parole dell’ex leggenda non sono perciò passate inosservate, scatenando numerose polemiche sul web.

Tra i club più attivi sul calciomercato della Serie A e non solo c’è senza ombra di dubbio l’Inter. I nerazzurri vogliono riscattare la delusione per lo scudetto perso al fotofinish costruendo una squadra ancora più competitiva per la prossima stagione. Liberandosi di alcuni esuberi, Marotta e Ausilio avrebbero un importante tesoretto da poter utilizzare per i colpi in entrata.

Dopo gli acquisti di Onana, Mkhitaryan e Asllani, l’Inter sarebbe sempre più vicina a regalare ad Inzaghi due colpi da novanta: Paulo Dybala e Romelu Lukaku. L’argentino si è liberato dalla Juventus a parametro zero e pare aver già da tempo scelto i nerazzurri per il suo futuro. Il belga invece sta facendo di tutto per tornare a Milano dopo l’esperienza negativa con la maglia del Chelsea. Il club inglese avrebbe aperto al ritorno di Big Rom, ma c’è da trovare ancora l’intesa economica con l’Inter.

Se questi due colpi andassero in porto, ecco che allora Simone Inzaghi potrebbe ritrovarsi in rosa un attacco stellare visto che, a meno di offerte senza logica, potrà contare anche su Lautaro Martinez. Un tridente che i tifosi sognano dare spettacolo nella prossima stagione a suon di giocate e gol. A smontare questa idea ci ha però pensato un’ex leggenda del calcio, che ha argomentato la sua opinione ricevendo non poche critiche.

“Le squadre non si fanno con le figurine, non credo nel tridente”

La possibilità di avere in rosa nella prossima stagione anche Dybala e Lukaku allontanerebbe chiaramente dall’Inter Alexis Sanchez e uno tra Edin Dzeko e Joaquin Correa, con il bosniaco che sembra il favorito per lasciare i nerazzurri. A quel punto Inzaghi potrebbe schierare una squadra con una disposizione tattica diversa rispetto a quella dello scorso anno, più offensiva e spregiudicata. Tra quelli che non credono alla buona riuscita di questo esperimento c’è uno degli allenatori più vincenti della storia: Arrigo Sacchi.

L’ex tecnico di Parma, Milan e Nazionale Italiana tra le altre, che già aveva fatto arrabbiare i tifosi nerazzurri quando criticò il gioco dell’Inter di Inzaghi, ha espresso la sua opinione sul possibile tridente Lautaro-Dybala-Lukaku: “Ho sempre pensato che le squadre non si fanno con le figurine. Le squadre hanno sempre bisogno di equilibrio. Se riescono a farli giocare assieme tutti e tre e a ottenere risultati, chapeau! Sarei contento per loro e anche per me che avrei imparato qualcosa di nuovo. Nel calcio moderno sono necessari undici uomini sempre attivi, sia in fase offensiva sia in fase difensiva. Le squadre vivono di movimenti sincronizzati: è fondamentale lo spirito di sacrificio e sono fondamentali le caratteristiche fisiche dei giocatori. Io non credo, ma potrei sbagliarmi, che Lukaku, Lautaro e Dybala abbiano queste qualità”.

Opinione condivisibile che però hanno scatenato le polemiche dei tifosi sul web, che hanno accusato Sacchi di essere di parte per il suo passato rossonero. Insomma, le polemiche non sono destinate a concludersi qui: se il tridente dovesse davvero prendere vita, se ne vedranno delle belle.