Real Madrid, dalla Spagna sono sicuri: “Il vice Benzema arriva dalla Serie A”

Il famoso quotidiano sportivo Marca ha lanciato una suggestione di mercato che vede un giocatore della Serie A approdare a Madrid come vice Benzema.

Nell’ultima stagione di Liga e di Champions League, Karim Benzema ha dimostrato in maniera incredibile il suo valore, candidandosi seriamente e senza rivali alla conquista del prossimo pallone d’oro.

Un giocatore totale, capace di segnare 44 gol in 46 partite in tutte le competizioni (27 in Liga e 15 in Champions League, capocannoniere di entrambe le competizioni) trascinando la sua squadra alla vittoria sia del campionato che della coppa dei campioni.

Un giocatore indispensabile per gli equilibri dei blancos, che non hanno saputo come sostituirlo quando è stato assente. Emblematico il Clasico giocato in casa del Real al Santiago Bernabeu in campionato, quando l’assenza di Karim The Dream ha portato ad un clamoroso 0-4 per il Barcellona.

Ecco perché i madrileni sono alla ricerca di un giocatore che possa all’occorrenza sostituire il francese, alternandosi con lui e dandogli modo di respirare in un anno che, complice il mondiale tra Novembre e Dicembre, sarà veramente dispendioso.

Marca è sicuro: dalla Serie A il giocatore perfetto per sostituirlo

Dal noto giornale di fede madridista Marca emerge il nome di un giocatore della Serie A come possibile vice del numero 9 dei galacticos. Stiamo parlando dell’attuale numero 9 dell’Inter Edin Dzeko, che quest’anno è arrivato a quota 17 gol oltre ai 10 assist confezionati in tutte le competizioni.

Il mercato dei nerazzurri sogna in grande l’approdo di Paulo Dybala insieme al tanto ambito ritorno di Romelu Lukaku, il tutto senza però provarsi di Lautaro Martinez. Per coronare questo sogno sicuramente i nerazzurri dovranno considerare qualche uscita e gli uomini più papabili sembrano proprio Edin Dzeko e il Tucu Correa.

Per l’argentino sembrano essersi fatte avanti Marsiglia e Newcastle, più difficile invece la situazione di Dzeko, dato che la carta d’identità recita 1986 accanto all’anno di nascita. Un’interesse dei blancos potrebbe però cambiare le carte in tavola, permettendo sia al bosniaco di vivere l’esperienza di un nuovo campionato, sia di indossare una delle maglie più pesanti del mondo dopo aver già vestito quelle di Manchester City e Inter.

Come caratteristiche Dzeko e Benzema non sono troppo distanti. Entrambi hanno grande capacità di giocare spalle alla porta, facendo salire la squadra e servendo i compagni all’occasione. Entrambi sanno anche segnare molti gol, anche se l’età che avanza non è sicuramente un fattore a favore dei due centravanti. Secondo Marca il prezzo del giocatore si aggirerebbe sui 4 milioni di euro, molto sostenibile per le casse del Real Madrid ma soprattutto utile per l’Inter, che alleggerirebbe il monte ingaggi per far spazio ai suoi sogni di mercato. Vedremo come evolverà questa ulteriore situazione in casa nerazzurra.